¿Cómo funciona la aplicación de citas que fue creada para bajar la tasa de natalidad en Japón?

Ante la caída sostenida de los nacimientos y el envejecimiento de la población, el Gobierno de Tokio decidió recurrir a la tecnología para intentar revertir una de las mayores preocupaciones demográficas de Japón.

En septiembre de 2024 puso en marcha "TOKIO: Enmusubi", una aplicación de citas con inteligencia artificial diseñada para ayudar a que personas interesadas en formar una familia puedan encontrar pareja.

Dos años después de su lanzamiento, las cifras oficiales muestran que la iniciativa ya ha dado resultados: 265 parejas se han casado tras conocerse mediante la plataforma.

¿Cómo funciona la aplicación de citas?

A diferencia de otras aplicaciones de citas, esta plataforma fue creada para conectar únicamente a personas que buscan matrimonio.

Por esa razón, quienes desean registrarse deben demostrar que son legalmente solteros y superar una entrevista virtual, además de cumplir otros requisitos establecidos por las autoridades.

El objetivo es garantizar que los usuarios compartan el mismo interés de construir una relación estable.

¿Qué resultados ha dejado la estrategia?

Según datos del Gobierno de Tokio, con corte al 30 de junio de 2026, la aplicación cuenta con 16.000 usuarios registrados, seleccionados entre cerca de 36.000 personas que solicitaron ingresar.

Además, 760 parejas mantienen relaciones serias y 265 ya contrajeron matrimonio, cifras que las autoridades consideran positivas para una estrategia que apenas completa dos años de funcionamiento.

¿Por qué preocupa tanto la baja natalidad en Japón?

La iniciativa surgió en medio de una crisis demográfica que sigue profundizándose. De acuerdo con los datos oficiales publicados en junio, durante 2025 nacieron 671.236 bebés de ciudadanos japoneses, la cifra más baja registrada en la historia del país y el décimo año consecutivo de descenso.

En contraste, ese mismo año se registraron 1,6 millones de muertes, más del doble del número de nacimientos.

Además, la tasa de fertilidad volvió a disminuir ligeramente hasta 1,14 hijos por mujer, aunque el número de matrimonios mostró un leve incremento.

Por eso, con esta estrategia el Gobierno de Tokio busca incentivar la formación de parejas estables y, a largo plazo, contribuir a enfrentar la disminución de la natalidad.