Turista estadounidense murió tras ser víctima de un ataque en Portugal: Esto se sabe

Un violento ataque ocurrido este miércoles en la localidad costera de Cascais, al oeste de Lisboa, dejó como saldo la muerte de un turista estadounidense y otro herido de gravedad, según informó la Policía de Seguridad Pública de Portugal.

Murió tras ser apuñalado un estadounidense en Portugal

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los turistas falleció en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante sufrió profundas heridas en el rostro y el brazo.

La víctima herida fue trasladada de inmediato a un hospital de Lisboa, donde recibe atención médica especializada, según medios locales.

Las autoridades informaron que tres sospechosos están involucrados en la agresión y que huyeron del lugar a bordo de un vehículo, el cual aún no ha sido localizado.

“Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para ubicar a los sospechosos”, indicó un portavoz de la institución a la agencia AFP.

El caso fue puesto en manos de la Fiscalía y de la Policía Judicial, encargadas ahora de adelantar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Cascais, conocida por su ambiente turístico y sus playas, es uno de los destinos más visitados de la región de Lisboa, lo que ha generado conmoción entre residentes y visitantes tras conocerse el trágico incidente.

Grave accidente de funicular en Lisboa

Cabe mencionar que hace tan solo un mes, un trágico accidente se registró en Lisboa tras el descarrilamiento del funicular de la Gloria, uno de los transportes turísticos más emblemáticos que dejó 17 muertos y 21 heridos, entre ellos 11 extranjeros.

El accidente ocurrió el 3 de septiembre cerca de la avenida de la Libertad, cuando el vagón se salió de la vía y chocó violentamente contra un edificio, provocando una de las tragedias más graves registradas en la capital portuguesa.

Las autoridades judiciales abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro, que aún son desconocidas. Imágenes difundidas mostraron el vehículo completamente destruido y a equipos de rescate trabajando durante toda la noche en el lugar del impacto.

Por su parte, la empresa Lisboa Carris, operadora del funicular, aseguró que se cumplieron todos los protocolos de mantenimiento, indicando que la última revisión general se realizó en 2022 y el mantenimiento intermedio en 2024.