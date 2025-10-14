Explosión de ‘carro bomba’ en Ecuador deja un muerto y varios heridos en Guayaquil, Ecuador

Una persona murió y varias están heridas tras la explosión de un vehículo el martes 14 de octubre en una zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, lo que el ministro del Interior calificó de acto terrorista.

Un video de seguridad muestra una camioneta estacionada de la cual salen humo y fuego. Minutos después se observa la explosión.

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que en el lugar había "dos vehículos de los cuales uno detonó. El otro permanece con cantidad de explosivo", por lo que se hará una explosión controlada.

Detalles de la explosión de un ‘carro bomba’ en Guayaquil

"Cerca de las 6:00 de la tarde escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", indicó Samantha Vera, una mujer que trabaja en una zona aledaña.

Los bomberos reportaron en X un muerto y varias personas heridas, sin precisar la cantidad.

La Fiscalía informó que abrió una investigación.

La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista.

Explosivos adaptados en ‘carro bomba’ eran profesionales

El ministro de Interior explicó que los explosivos utilizados son de elaboración profesional y atribuyó el ataque a grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.