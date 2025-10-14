CANAL RCN
Internacional

Explosión de ‘carro bomba’ en Ecuador deja un muerto y varios heridos en Guayaquil, Ecuador

Autoridades confirmaron la muerte de una persona tras la explosión de una camioneta en plena zona comercial.

Explosión de ‘carro bomba’ en Ecuador deja un muerto y varios heridos en Guayaquil, Ecuador
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una persona murió y varias están heridas tras la explosión de un vehículo el martes 14 de octubre en una zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, lo que el ministro del Interior calificó de acto terrorista.

Un video de seguridad muestra una camioneta estacionada de la cual salen humo y fuego. Minutos después se observa la explosión.

El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que en el lugar había "dos vehículos de los cuales uno detonó. El otro permanece con cantidad de explosivo", por lo que se hará una explosión controlada.

Masacre en Ecuador: ataque armado durante un partido dejó deja seis muertos
RELACIONADO

Masacre en Ecuador: ataque armado durante un partido dejó deja seis muertos

Detalles de la explosión de un ‘carro bomba’ en Guayaquil

"Cerca de las 6:00 de la tarde escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", indicó Samantha Vera, una mujer que trabaja en una zona aledaña.

Los bomberos reportaron en X un muerto y varias personas heridas, sin precisar la cantidad.

La Fiscalía informó que abrió una investigación.

La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista.

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato
RELACIONADO

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato

Explosivos adaptados en ‘carro bomba’ eran profesionales

El ministro de Interior explicó que los explosivos utilizados son de elaboración profesional y atribuyó el ataque a grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

Masacre en Ecuador: ataque armado durante un partido dejó deja seis muertos
RELACIONADO

Masacre en Ecuador: ataque armado durante un partido dejó deja seis muertos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Tragedia en Venezuela: 14 muertos dejó inundación de una mina de oro en el estado Bolívar

Estados Unidos

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah

Artistas

Falleció reconocido cantante a los 51 años: ganador de varios premios Grammy

Otras Noticias

Cúcuta

Atroz crimen en Cúcuta: mató a balazos a su padre, huyó, pero lograron capturarlo

Cayó un hombre venezolano, de 29 años, señalado de asesinar a su propio padre durante una riña familiar en el barrio La Concordia de Cúcuta.

Turismo

¿Cuáles son las ciudades más baratas y costosas de Europa?

Las ciudades más baratas y costosas de Europa para quienes priorizan la salud financiera o calidad de vida.

Selección Colombia

Borré la tuvo, pero perdonó: increíble opción de oro que desperdició Colombia vs. Canadá

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios