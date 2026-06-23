Tom Holland participó de manera incógnita en concurso para imitar a Spider-Man y perdió

Un insólito hecho ya se ha tomado las redes sociales en donde, de manera irónica, el actor Tom Holland fue eliminado de un concurso que buscaba al mejor imitador del icónico superhéroe Spider-Man en España.

Sin embargo, este no fue el único hecho que se llevó las miradas ya que su propia esposa fue quien lo descalificó de la competencia.

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Tom Holland imita a Spider-Man en concurso

No cabe duda de que la historia del famoso hombre araña es una de las más aclamadas entre los fanáticos de las producciones fantásticas, pues esta saga con múltiples universos se ha convertido en una de las favoritas por las características cinematográficas del personaje principal.

En el marco del tour que busca promocionar la nueva Spider-Man: Brand New Day, la modelo y actriz Zendaya se unió a Ibai, famoso streamer español, para llevar a cabo un concurso por medio del cual se encontraban buscando al mejor imitador de esta figura de acción.

Por supuesto, los recursos no se hicieron esperar ya que todos los participantes llegaron con sus respectivos trajes, disfraces, máscaras y la mejor actitud para darle vida a uno de los superhéroes de Marvel favoritos.

No obstante, en medio de la presentación de cinco participantes, uno en especial se llevó la atención de los jueces ya que todos los participantes eran provenientes de España, lugar en donde se estaba llevando a cabo el concurso, y este en particular hablaba con un acento inglés.

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Zendaya eliminó a Tom Holland del concurso

Pero las sorpresas no terminaron allí ya que, en medio del discurso del hombre, Ibai insistió en cuestionar a Zendaya para saber si el participante le resultaba familiar o conocido. Ante la negativa de la mujer, quien afirmó no conocerlo, Ibai le solicitó al hombre que se quitara la máscara que cubría su rostro.

Sin embargo, la sorpresa fue evidente ya que se trataba del actor Tom Holland, quien no logró ocultar su emoción por haber sorprendido a su esposa y haber sido eliminado de la competencia por ella misma.