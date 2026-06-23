Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 23 de junio

Los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia ya pueden consultar el resultado del Super Astro Sol correspondiente a este martes 23 de junio de 2026.

Como ocurre cada día, miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo con la esperanza de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios que ofrece este popular juego, que combina cuatro cifras con un signo zodiacal. El sorteo se realiza de lunes a sábado y es uno de los más seguidos por los colombianos.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 23 de junio: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este martes 23 de junio de 2026 fue el siguiente:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que lograron acertar tanto las cuatro cifras como el signo seleccionado podrán reclamar el premio mayor, de acuerdo con las condiciones establecidas por el juego. Asimismo, existen premios para quienes acierten parcialmente la combinación sorteada.

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Es importante verificar cuidadosamente el tiquete y conservarlo en buen estado, ya que es el documento requerido para realizar cualquier reclamación en caso de resultar ganador.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y cuáles son sus premios?

El Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia que consiste en elegir una combinación de cuatro números, entre el 0000 y el 9999, además de uno de los doce signos del zodiaco. La apuesta puede hacerse de manera manual o automática en los puntos autorizados del país.

Entre los premios más destacados se encuentra el pago de hasta 42.000 veces lo apostado para quienes acierten las cuatro cifras y el signo zodiacal. También hay premios para quienes acierten tres o dos cifras junto con el signo correspondiente.

Este juego de azar continúa consolidándose como uno de los favoritos de los colombianos gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de obtener importantes premios con apuestas de bajo valor. Por eso, cada nuevo sorteo genera expectativa entre quienes siguen diariamente los resultados oficiales.