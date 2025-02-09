“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

"La eliminamos": Trump sobre embarcación que transportaba droga desde Venezuela

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció en X que "las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narco-terrorista".

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Video del momento en que EE. UU. "elimina" embarcación con drogas