“La batalla en la calle va a ser en moto”: Diosdado Cabello tras tensa relación con EE.UU.

Diosdado Cabello advirtió que Venezuela no subestima las amenazas de EE.UU. pero que están preparados.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
04:57 p. m.
La tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos continúa tras el despliegue militar de Washington en el Mar Caribe.

En medio de esta escalada de hostilidades, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habló como la voz más combativa del régimen.

Ante el envío de buques de guerra y un submarino por parte de Estados Unidos, el alto funcionario advirtió que no subestiman las amenazas y llamó a la ciudadanía a prepararse para una eventual invasión.

La postura de Diosdado Cabello tras tensa relación con EE.UU.

En su programa de televisión, rodeado de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cabello criticó la presencia militar estadounidense, calificándola de una "amenaza" que no debe ser tomada a la ligera. "¿Un submarino nuclear, moviéndolo aquí en América?", expresó el líder chavista, quien instó a sus compatriotas a estar listos para el combate en las calles.

Su llamado a la acción, que incluyó sugerencias como "el que no sepa manejar moto, que aprenda", es un reflejo de la estrategia del régimen de involucrar a la población en la defensa del país ante cualquier acción exterior que consideren una agresión.

Tensión militar ente Venezuela y EE.UU: ¿Qué dijo Diosdado Cabello?

Las declaraciones de Cabello se producen en el contexto de una serie de movimientos militares en la región.

Venezuela ha respondido al despliegue naval de Estados Unidos con operaciones de vigilancia con drones y buques en sus aguas territoriales.

Cada uno va a disparar, cada uno pasa por sus estaciones formándose. El que no sepa manejar moto, que aprenda a manejar moto. Porque la batalla en la calle va a ser en moto. Algunos dicen, ‘que pasaron los aviones’, ¿y cuándo vas a poner los pies en el suelo?, dijo Cabello.

Además, Nicolás Maduro denunció la movilización estadounidense como una "escalada de acciones hostiles", a pesar de que Washington ha manifestado que su misión se centra exclusivamente en el combate al narcotráfico, sin intenciones de invadir el territorio venezolano.

El mensaje de Diosdado Cabello tras amenazas de Estados Unidos fue claro: están preparados "para lo peor" y buscará la defensa con todos los medios a su alcance.

Su discurso ha sido reforzado por la masiva convocatoria a la Milicia Nacional Bolivariana, que, según sus palabras, superó las expectativas.

En medio de esta retórica, el futuro de la relación entre ambos países sigue siendo incierto, pero la posición del régimen de Caracas, lejos de ser conciliadora, se ha endurecido aún más, a la espera de los próximos movimientos de la potencia norteamericana.

