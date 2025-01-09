Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

Tras el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas, Nicolás Maduro advirtió una extrema lucha armada si su país es agredido.

Sin embargo, horas más tarde, en medio de la fuerte tensión en el Caribe, el número uno del régimen en Venezuela le pidió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump hablar para ayudarle a acabar con el narcotráfico en la región.

Más temprano, Maduro denunció que al menos ocho barcos y un submarino con artillería de guerra apunta con misiles hacia Venezuela, por lo que aseguró que tiene preparada una ofensiva extrema frente a las amenazas de una eventual invasión al país destruido por el régimen.

Maduro reveló qué hará si Estados Unidos “invade” Venezuela

Nicolás Maduro, aseguró este 1 de septiembre que se encuentra preparado para pasar a la "lucha armada" en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe que Venezuela ve como una amenaza.

Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque.

"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela", dijo.

¿Maduro aceptó que Venezuela está sumida en un régimen?

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado en las últimas semanas en medio de un gran despliegue naval estadounidense en el Caribe Sur y aguas cercanas, que, según funcionarios estadounidenses, busca abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Siete buques de guerra estadounidenses, junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, se encuentran en la región o se espera que lleguen pronto, con más de 4.500 marineros e infantes de marina.

Maduro y otros funcionarios de alto rango señalan que Estados Unidos está amenazando a su país y que el despliegue naval busca justificar una intervención en su contra.