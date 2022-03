¡Tragedia! Un avión con 132 pasajeros se estrella en el suroeste de China

Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló el lunes en el suroeste de China, informó la administración china de aviación civil (CAAC), sin ofrecer por el momento un balance de víctimas.

El Boeing 737 volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Guangzhou, pero "perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou", en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la CAAC.

"En este momento, se confirma que el vuelo se ha estrellado", dijo la CAAC, y agregó que había activado su respuesta de emergencia y que había enviado un equipo de rescate al lugar.

El aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, en total 132 personas, si bien previamente los medios chinos habían mencionado 133 personas a bordo.

