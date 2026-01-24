CANAL RCN
Internacional

Un hombre murió tras ser baleada por agentes federales en Minneapolis, EE.UU.

Esta muerte se produjo menos de un mes después de que una mujer muriera tras disparos de un agente del ICE durante una redada para detener a inmigrantes indocumentados.

Una persona murió tras ser baleada por agentes federales en Minneapolis, EE.UU.
Foto: AFP

enero 24 de 2026
02:21 p. m.
Un hombre de 37 años murió tras ser baleado por agentes federales en medio de las protestas en la ciudad Minneapolis, esas manifestaciones son precisamente por el homicidio de otra mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el hombre se había acercado con un arma a la patrulla fronteriza y un uniformado disparó en defensa.

Brian O'Hara, jefe de la Policía de Minneapolis, dijo que el hombre era un residente de la ciudad de 37 años. No dio a conocer el nombre del hombre que, según dijo, era un legítimo propietario de armas sin antecedentes penales.

Gobernador de Minnesota y alcalde de Minneapolis piden detener redadas

El gobernador Tim Walz dijo a través de la red social X que le presidente Donald Trump debe poner fin a la operación contra los inmigrantes en su estado.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. Ya".

Agregó que se debe adelantar la investigación correspondiente por el crimen y que se haga justicia. "Que los investigadores estatales garanticen la justicia (...) El estado cuenta con el personal necesario para garantizar la seguridad de las personas; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió al presidente Trump que termine la ofensiva contra la inmigración en esta ciudad.

"Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo (...) Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Minneapolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", señaló.

