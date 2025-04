Val Kilmer, el eterno Iceman, murió a los 65 años

El cine ha perdido a una de sus figuras más icónicas. Val Kilmer, actor de gran presencia y talento camaleónico, falleció este lunes en Los Ángeles a los 65 años. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó que la causa de muerte fue una neumonía, una complicación que se agravó tras años de lucha contra el cáncer de garganta.

Kilmer se convirtió en una estrella en la década de 1980 con papeles que definieron el cine de acción y el drama en Hollywood. Su interpretación del teniente Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun (1986) lo catapultó a la fama y, décadas después, le permitió cerrar su carrera con una de sus actuaciones más conmovedoras en Top Gun: Maverick (2022).

A pesar de los estragos de la enfermedad, Kilmer volvió a interpretar a Iceman en la esperada secuela, en una escena que dejó huella en los espectadores por su emotividad y por la fuerza vital que transmitió a través de la pantalla.

Un talento versátil y una carrera legendaria

Val Kilmer no fue un actor común. Su capacidad para transformarse en cada papel le permitió encarnar figuras tan diversas como Jim Morrison en The Doors (1991), el pistolero Doc Holliday en Tombstone (1993) y el mismísimo Batman en Batman Forever (1995). Su filmografía incluyó éxitos de acción como El Santo (1997) y películas de culto como Heat (1995) y True Romance (1993). Sin embargo, no todos sus proyectos fueron bien recibidos; La isla del Dr. Moreau (1996), donde compartió pantalla con Marlon Brando, se convirtió en uno de los rodajes más caóticos de la época.

A lo largo de su carrera, Kilmer demostró un compromiso absoluto con sus personajes, a veces llevándolo al extremo. Para interpretar a Jim Morrison en The Doors, estudió al cantante con una obsesión meticulosa, llegando incluso a grabar canciones con su propia voz para el filme. En Tombstone, su interpretación de Doc Holliday se convirtió en una de las más recordadas del género western.

Un documental como testimonio de su vida

En 2021, Kilmer ofreció un retrato íntimo de su vida y su carrera en el documental Val, estrenado en el Festival de Cannes. La cinta recopiló imágenes de archivo que él mismo había grabado durante décadas, mostrando su amor por el cine desde una edad temprana. Creció en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, donde desde niño filmaba sus propias historias en una cámara de 16 mm.

Su pasión lo llevó a la prestigiosa escuela Juilliard, convirtiéndose en el estudiante más joven en ser admitido en su programa de actuación.

El documental también reflejó la batalla de Kilmer contra el cáncer, que le arrebató la voz pero no su espíritu. A través de la tecnología de inteligencia artificial, pudo recuperar su voz para el documental, en un esfuerzo por seguir contando su historia con su propia esencia.

Un legado imborrable el de Val Kilmer

Más allá de sus éxitos y desafíos en la industria, Val Kilmer será recordado por su autenticidad y su amor por la actuación. Su trabajo dejó una huella imborrable en el cine, y su legado continuará inspirando a nuevas generaciones de actores y cinéfilos.

Hollywood hoy está de luto, pero la leyenda de Val Kilmer sigue viva en cada una de sus películas. Su voz, aunque afectada por la enfermedad, nunca dejó de resonar en la historia del cine.