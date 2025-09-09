CANAL RCN
Internacional Video

Maduro volvió a cambiar la fecha de la Navidad en Venezuela ¿Cuándo es este año?

En medio de la ofensiva de EE. UU. contra el régimen y el narcotráfico, Nicolás Maduro nuevamente adelantó la Navidad en Venezuela a través de decreto.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:53 a. m.
Nicolás Maduro confirmó que adelantará por decreto el inicio de la Navidad en Venezuela, nuevamente.

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, donde en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección el 28 de julio, tachada de fraude por la oposición.

Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad.

¿Cuándo comenzará la Navidad en Venezuela en 2025, según Maduro?

La intención de este anuncio sería ocultar la crisis humanitaria y social que hay en Venezuela. De acuerdo con Nicolás Maduro, la Navidad debe llegar antes para impulsar la cultura y la economía del país.

Desde el 1 de octubre arranca otra vez la Navidad en Venezuela. Otra vez, este año también. Con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas y hallacas.

Varios sectores criticaron la decisión y la calificaron como una cortina de humo en medio de las tensiones que se han presentado con Estados Unidos y el despliegue de tropas y de naves al mar.

¿Por qué cambian la fecha de la Navidad en Venezuela?

Al decretar la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender el derecho a la felicidad de los venezolanos, mientras por otro lado cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

Maduro asegura que adelantar la Navidad es tiene un impacto positivo para el país.

Nadie en el mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad, a la vida y a la alegría.

