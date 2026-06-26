¿Qué tareas desempeñan los rescatistas colombianos en Venezuela?

Colombia se sumó al listado de países que han enviado ayuda a Venezuela, tras el doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, que golpeó severamente a ciudades como La Guaira y Caracas.

Las fuerzas militares, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lideran una misión humanitaria en el vecino país, que inició a primera hora del viernes 26 de junio.

Según explicó el general Adolfo Hernández, subjefe de Planificación Estratégica del Comando General de las Fuerzas Militares, en diálogo con Noticias RCN, “a las 4:00 de la mañana, dos aviones Hércules despegaron hacia el aeropuerto de Maiquetía, con 63 rescatistas a bordo, entre los que se encuentran integrantes del Ejército y la Armada Nacional, al igual que caninos de la Armada”.

El equipo llegó junto con 12 toneladas de ayuda humanitaria a la capital venezolana, sobre las 7:00 de la mañana, hora local (6:00 a. m. en Colombia) y se puso a disposición de las autoridades locales y los organismos que atienden la emergencia. Ellos determinarán su destino, los próximos días.

¿Qué tareas desarrollarán los rescatistas colombianos en Venezuela?

“Nuestras Fuerzas Militares”, explicó el general Hernández, “están dispuestas con sus capacidades a apoyar a nuestros hermanos de Venezuela en esta tragedia que están viviendo desde hace días. Todo está dispuesto para coordinarse a través de los PMU que está desarrollando la UNGRD”.

Precisamente, sobre las 10:00 de la mañana del 26 de junio, se realizó un PMU para articular sus capacidades, de acuerdo con los requerimientos que vayan surgiendo.

“Nuestras Fuerzas Militares están entrenadas también como una capacidad estratégica para atención humanitaria y estamos atentos a cualquier requerimiento. Lo importante es apoyarlos de manera oportuna y responsable, para contribuir a aliviar esta terrible situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos”, destacó el general.

Durante el tiempo en que estén en Venezuela podrían, además, realizar sobrevuelos para determinar qué localidades necesitan más ayuda y cómo atender las necesidades del pueblo venezolano, en medio de la tragedia.