CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué tareas desempeñan los rescatistas colombianos en Venezuela?

Un equipo de 63 personas llegó a primera hora del viernes 26 de junio a Caracas, proveniente de Bogotá.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se sumó al listado de países que han enviado ayuda a Venezuela, tras el doblete sísmico del miércoles, 24 de junio, que golpeó severamente a ciudades como La Guaira y Caracas.

Las fuerzas militares, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lideran una misión humanitaria en el vecino país, que inició a primera hora del viernes 26 de junio.

Seis colombianos perdieron la vida en terremoto de Venezuela: familias claman por ayuda
RELACIONADO

Seis colombianos perdieron la vida en terremoto de Venezuela: familias claman por ayuda

Según explicó el general Adolfo Hernández, subjefe de Planificación Estratégica del Comando General de las Fuerzas Militares, en diálogo con Noticias RCN, “a las 4:00 de la mañana, dos aviones Hércules despegaron hacia el aeropuerto de Maiquetía, con 63 rescatistas a bordo, entre los que se encuentran integrantes del Ejército y la Armada Nacional, al igual que caninos de la Armada”.

El equipo llegó junto con 12 toneladas de ayuda humanitaria a la capital venezolana, sobre las 7:00 de la mañana, hora local (6:00 a. m. en Colombia) y se puso a disposición de las autoridades locales y los organismos que atienden la emergencia. Ellos determinarán su destino, los próximos días.

¿Qué tareas desarrollarán los rescatistas colombianos en Venezuela?

“Nuestras Fuerzas Militares”, explicó el general Hernández, “están dispuestas con sus capacidades a apoyar a nuestros hermanos de Venezuela en esta tragedia que están viviendo desde hace días. Todo está dispuesto para coordinarse a través de los PMU que está desarrollando la UNGRD”.

Precisamente, sobre las 10:00 de la mañana del 26 de junio, se realizó un PMU para articular sus capacidades, de acuerdo con los requerimientos que vayan surgiendo.

VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | Alertas de terremoto en el celular salvaron muchas vidas en la tragedia de Venezuela

“Nuestras Fuerzas Militares están entrenadas también como una capacidad estratégica para atención humanitaria y estamos atentos a cualquier requerimiento. Lo importante es apoyarlos de manera oportuna y responsable, para contribuir a aliviar esta terrible situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos”, destacó el general.

Durante el tiempo en que estén en Venezuela podrían, además, realizar sobrevuelos para determinar qué localidades necesitan más ayuda y cómo atender las necesidades del pueblo venezolano, en medio de la tragedia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Seis colombianos perdieron la vida en terremoto de Venezuela: familias claman por ayuda

Venezuela

¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

Turismo

Aerolínea internacional elimina polémica tarifa para familias tras investigación: esto debe saber

Otras Noticias

Fenalco

Todo lo que debe saber sobre la Primatón 2026 con más de 800 marcas

Los establecimientos participantes estarán identificados con el letrero de Primatón, tanto en tiendas físicas como en plataformas virtuales.

Mundial de fútbol

Así está el historial de Colombia frente a selecciones europeas en mundiales

La tricolor se mide este sábado con Portugal.

Europa

Calor extremo pone al límite a hospitales en Europa

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema absuelve a Congresista Carlos Alberto Cuenca de investigación por presunta corrupción al sufragante

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras el doble terremoto en Venezuela: esto dijo