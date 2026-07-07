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"Se está intentando configurar un golpe de Estado": vicepresidente electo José Manuel Restrepo

El vicepresidente aseguró en Noticias RCN que es “inconcebible” que un presidente desborde la línea de la democracia desconociendo la elección.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
04:27 p. m.
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Este martes 7 de julio el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del empalme con el gobierno saliente luego de que Gustavo Petro desconociera los resultados de las elecciones del 21 de junio.

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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo en diálogo con Noticias RCN acusó a Petro de configurar un intento de golpe de Estado al desconocer la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario.

"Es inconcebible que un presidente de la República como Gustavo Petro desborde la línea de la democracia desconociendo esa elección y diciendo abiertamente que el presidente es quien perdió la elección", dijo.

Restrepo calificó la situación como "indigna de una democracia, la más antigua y sólida de América Latina". Afirmó que así es imposible sentarse en una comisión de empalme con un gobierno que ilegítimamente diga eso.

Se está intentando configurar un golpe de estado en cabeza de Petro y de Cepeda, de la continuidad de un gobierno que no fue elegido democráticamente

"El llamado es a que rodeemos al presidente electo": José Manuel Restrepo

El vicepresidente hizo un llamado urgente a toda la institucionalidad, la rama judicial, al sector empresarial y actores internacionales para desconocer las declaraciones del gobierno Petro.

"(...) a que valoremos y reconozcamos la decisión que en democracia soberanamente tomó el pueblo colombiano que fue elegir a Abelardo de la Espriella y a que desconozcamos de tajo esa expresión de parte de un gobierno saliente que ha sido incapaz de aceptar su derrota en materia electoral".

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Sobre las implicaciones del desconocimiento por parte del presidente Petro de los resultados, Restrepo advirtió que podría significar que no haya reconocimiento del presidente electo como debería ser. Dijo que sería "gravísimo porque es un atentado a la democracia". Sin embargo, manifestó confianza en que "toda la institucionalidad va a rodear y reconocer a Abelardo de la Espriella" para el 7 de agosto.

"El camino que debería seguir el gobierno saliente es retornar a la democracia, volver al espíritu de la Constitución Política, retornar al cumplimiento de la ley que significa reconocer lo que el pueblo soberano ya expresó".

"Empalme va a existir": vicepresidente electo

En cuanto al proceso de empalme, Restrepo descartó reuniones con el gobierno saliente mientras no reconozca al presidente electo.

"Es imposible sentarse con un sujeto que no reconoce al nuevo jefe de Estado (...) Cuando él no actúa en democracia es imposible sentarse en democracia con alguien que no representa la democracia y que pretende ejercer un golpe de Estado", afirmó.

Aseguró que continuarán el proceso mediante derechos de petición con un equipo de más de 1,300 personas trabajando en la transición. Dijo que seguirán haciendo las denuncias y las alertas sobre los hechos que encuentren.

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