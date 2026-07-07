Dos atentados con bomba dejan 18 heridos en Damasco durante visita de Macron

Dos explosiones sacudieron este martes el centro de Damasco y dejaron 18 personas heridas, en medio de la visita oficial del presidente francés Emmanuel Macron a Siria.

Los ataques ocurrieron cerca del hotel Four Seasons, donde se alojaba la delegación gala, lo que puso en evidencia la frágil situación de seguridad que atraviesa el país.

El Elíseo confirmó que Macron había abandonado el hotel minutos antes de las detonaciones y se encontraba a salvo. El mandatario continuó con su agenda, que incluía un encuentro con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial.

Explosiones cerca del hotel Four Seasons

El Ministerio del Interior sirio informó que las bombas eran de fabricación casera y estaban ocultas en un vehículo y en un contenedor de basura, a unos 200 metros de distancia. Entre los 18 heridos figuran cuatro policías.

“Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cerraran las carreteras”, relató Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio, a la AFP.

Reporteros constataron ventanas destrozadas en el Ministerio de Turismo, ubicado frente al hotel, además de restos de sangre y fragmentos metálicos en las inmediaciones. Un amplio dispositivo de seguridad y varias ambulancias acudieron al lugar.

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Macron y Al Sharaa discuten reconstrucción

El presidente francés prosiguió su visita y se reunió con Al Sharaa para abordar la reconstrucción del país y enviar un mensaje sobre “unidad” y “pluralidad”. En un foro económico, el mandatario estuvo acompañado por empresarios franceses, entre ellos Patrick Pouyanné, presidente ejecutivo de TotalEnergies, quien destacó el potencial de Siria como corredor energético alternativo al estrecho de Ormuz.

Al Sharaa coincidió en la importancia estratégica de la geografía siria y afirmó: “Queremos que Francia sea nuestro socio principal en este camino”.

El viaje de Macron se produce en un contexto delicado: apenas días antes, un atentado con bomba contra un café en el centro de Damasco dejó diez muertos, reflejando los desafíos de seguridad en un país que intenta consolidar la paz tras más de 13 años de guerra civil.