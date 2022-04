Venezuela “neutraliza” dos aviones de presunto narcotráfico de Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la “neutralización” de dos aviones pertenecientes a un supuesto grupo narcotraficante colombiano, denominados “TANCOL” por el Gobierno de Nicolás Maduro, tras ingresar en el espacio aéreo venezolano sin autorización.

“FANB neutraliza dos aviones TANCOL quienes haciendo caso omiso de las leyes venezolanas ingresan al espacio aéreo sin código de identificación y aterrizan en pista no autorizada! Van 5 en abril en la lucha contra el narcotráfico”, publicó en sus redes sociales el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez. Sin embargo, no se reveló la ubicación de este operativo y no se ha publicado información sobre las posibles capturas e interceptación de los aviones.

Por su parte, el pasado fin de semana la Unidad de Reacción Rápida del Amazonas (URRA), informó que logró desactivar cuatro artefactos explosivos con detonador, pólvora, rolineras y cabillas, también pertenecientes a estructuras TANCOL, que señaló son usados “para matar transeúntes que se acerquen a sus campamentos de narcotráfico”. Esta operación se llevó a cabo en el estado Apure, territorio fronterizo con Colombia, y se incautaron 12 explosivos y alrededor de una tonelada de químicos utilizados para elaborar estos artefactos, entre ellos 100 kilos de pólvora negra, 800 litros de acetona, 100 kilos de soda cáustica y 20 litros de ácido sulfúrico. Además, equipos de comunicación, uniformes militares y otros materiales de un aparente laboratorio ubicado en la reserva de San Camilo en el municipio de Páez, según información del organismo.

¿Qué son los “TANCOL”?

El Gobierno de Nicolás Maduro utiliza este acrónimo para referirse a las estructuras de grupos narcotraficantes supuestamente provenientes de Colombia, aunque no se refiere específicamente a un grupo, le ha declarado la guerra en distintas ocasiones a todas las “bandas criminales invasoras”.

De acuerdo con el último informe de Human Rights Watch, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se han presentado al menos 103 homicidios, 3.860 desplazamientos internos en Arauca y más de 3.300 residentes del estado de Apure, en Venezuela, han migrado forzosamente a territorio nacional, como resultado del recrudecimiento de la violencia entre grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc.