Venezuela exhibió su poderío aéreo: aviones rusos ante la tensión con EE.UU.

En un contexto de escalada de tensiones en el Caribe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mostró su poderío aéreo.

A través de redes sociales, el gobierno venezolano difundió un video de sus aviones de combate Sukhoi Su-30 de fabricación rusa, equipados con misiles antibuque de alta precisión, una clara señal en respuesta al despliegue naval estadounidense en la región.

La difusión de estas imágenes se produce en un momento de creciente fricción entre ambas naciones, con Washington argumentando una operación antinarcóticos en aguas internacionales, mientras Caracas lo interpreta como un acto de intimidación.

Imponentes aeronaves de la Aviación Militar Bolivariana tras tensión con EE.UU.

Las grabaciones, publicadas por la Aviación Militar Bolivariana (AMB), muestran las imponentes aeronaves tanto en tierra como en pleno vuelo.

En las tomas en el aeródromo, se aprecian los misiles Kh-31 "Krypton", diseñados para neutralizar embarcaciones enemigas, montados bajo las alas de los cazas.

Aunque algunas de estas imágenes ya habían circulado en internet en fechas anteriores, su reaparición oficial ahora cobra un significado estratégico, coincidiendo con la intensificación de las maniobras militares en la zona.

Los misiles Kh-31 y la flota de cazas Sukhoi Su-30

La exhibición de estos misiles no es casual. El Sukhoi Su-30 es una de las principales joyas de la Fuerza Aérea de Venezuela, y los Kh-31 son un componente clave de su capacidad ofensiva.

Según un informe del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, estos misiles fueron adquiridos por Venezuela a Rusia entre 2007 y 2008, y su presencia subraya el enfoque del país en la defensa de su soberanía marítima.

Sin embargo, persisten dudas sobre el estado operativo de toda la flota de 21 cazas Sukhoi Su-30, dados los problemas económicos del país que han afectado el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos.

La respuesta de Venezuela a lo que consideran una amenaza de Estados Unidos no se limita a esta demostración aérea.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció el inicio de ejercicios militares masivos en la isla caribeña de La Orchila, movilizando a más de 2.500 soldados, embarcaciones y aeronaves.

Este ejercicio, denominado "Caribe Soberano 200", busca reafirmar la capacidad de defensa de la nación ante la presencia de al menos ocho buques de guerra de la Marina de EE. UU. en el Caribe.

Por su parte, la Casa Blanca ha mantenido el discurso de que su despliegue está dirigido exclusivamente a combatir el crimen organizado, aunque ha enviado a su enviado especial, Richard Grenell, a buscar una solución diplomática.