Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales

El régimen de Nicolás Maduro anunció este domingo 7 de septiembre el despliegue de 25.000 uniformados de la Fuerza Armada para reforzar operaciones en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según el anuncio de Maduro en sus redes sociales, el refuerzo se realizará en la “Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde La Guajira hasta Falcón, y reforzar las operaciones en la fachada oriental Caribeña-Atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro”.

RELACIONADO Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista

La decisión de las autoridades venezolanas ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos ordenó una operación antidrogas en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas.

Un "refuerzo especial" en estados caribeños

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó a través de un video difundido en redes sociales que por instrucción de Nicolás Maduro movilizarán “medios y fuerzas” para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en territorios como Zulia y la zona noroeste de Falcón, que según el ministro, constituyen “una ruta del narcotráfico”.

"Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros", afirmó Padrino.

El ministro explicó que inicialmente 10.000 uniformados custodiaban las regiones que conforman la "Zona de Paz N.1" y que actualmente cuentan con 25.000 hombres desplegados con “medios navales, fluviales y drones”.

RELACIONADO Una bebé de dos años y su familia fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro

El despliegue militar de Estados Unidos

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se intensificaron desde que el gobierno de Donald Trump ordenó un despliegue militar en las costas caribeñas a mediados de agosto para combatir el tráfico de drogas que “contamina” las calles de su país, movimientos que fueron denunciados por el régimen de Nicolás Maduro como una “amenaza”.

A esto se suma que Estados Unidos elevó hasta 50 millones de dólares de recompensa por información que permita capturar a Nicolás Maduro, acusado por el gobierno de Trump de "violar las leyes de narcóticos".