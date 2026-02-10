Estremecedoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE: “Mucha depresión, es un infierno”

Se conocieron las conmovedoras cartas de dos niñas colombianas de nueve y 14 años que permanecen en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos. Las dio a conocer ProPública.

En medio de su inocencia, narran cómo han transcurrido meses de encierro, experiencia que califican como un ‘infierno’. La menor contó que fue utilizada por los agentes federales para detener a su mamá.

La historia de Gaby: el miedo se apodera cada día

Una de las cartas es de Gaby. Tiene 14 años y vive la experiencia más dura de su vida. Se encuentra en un centro de detención migratorio en Dilley, Texas.

“Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es realmente triste escuchar que a las personas se les niegan los casos y se las envía de regreso a sus países”, contó.

Ella está entre sorprendida y asustada por el trato inhumano de los agentes: “Me aburro mucho y no sé qué hacer. Hice amigos aquí y me contaron que llevan siete meses. No me imagino lo mal, triste y estresado que es estar aquí”.

A María Antonia la usaron para arrestar a la mamá

El otro escrito es de María Antonia Guerra Montoya. Afirmó no soportar más el drama que lleva viviendo en carne propia desde hace cuatro meses. Su único anhelo es volver a casa.

La joven contó que llegó a Estados Unidos de vacaciones con visa de turista, pero fue detenida junto a su mamá, quien no tenía papeles en regla para ser residente en Nueva York.

Al interior del centro, no ha podido dormir y criticó la comida, calificándola como no agradable. También expresó el terror que se siente cada día que pasa por lo que puedan hacer los funcionarios.

Sin duda, es inquietante la descripción que hizo de la rutina: “Todas las noches lloraba y ahora no duermo bien, sentí que estar aquí era mi culpa y solo quería estar de vacaciones como una familia normal”. Concluyó su carta rogando que la dejen volver con su mamá.