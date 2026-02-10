CANAL RCN
Internacional Video

Estremecedoras cartas de niñas colombianas detenidas por ICE: “Mucha depresión, es un infierno”

Las menores se encuentran en un centro de detención en Texas. Cada línea de las cartas es desgarradora.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
01:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conocieron las conmovedoras cartas de dos niñas colombianas de nueve y 14 años que permanecen en un centro de detención para migrantes en Estados Unidos. Las dio a conocer ProPública.

Demanda en EE.UU. acusa al ICE de negar medicamentos a una niña latina de 18 meses tras su hospitalización
RELACIONADO

Demanda en EE.UU. acusa al ICE de negar medicamentos a una niña latina de 18 meses tras su hospitalización

En medio de su inocencia, narran cómo han transcurrido meses de encierro, experiencia que califican como un ‘infierno’. La menor contó que fue utilizada por los agentes federales para detener a su mamá.

La historia de Gaby: el miedo se apodera cada día

Una de las cartas es de Gaby. Tiene 14 años y vive la experiencia más dura de su vida. Se encuentra en un centro de detención migratorio en Dilley, Texas.

“Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es realmente triste escuchar que a las personas se les niegan los casos y se las envía de regreso a sus países”, contó.

Ella está entre sorprendida y asustada por el trato inhumano de los agentes: “Me aburro mucho y no sé qué hacer. Hice amigos aquí y me contaron que llevan siete meses. No me imagino lo mal, triste y estresado que es estar aquí”.

A María Antonia la usaron para arrestar a la mamá

El otro escrito es de María Antonia Guerra Montoya. Afirmó no soportar más el drama que lleva viviendo en carne propia desde hace cuatro meses. Su único anhelo es volver a casa.

El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones
RELACIONADO

El terror de las cárceles de Estados Unidos desde adentro: esto genera ICE con las detenciones

La joven contó que llegó a Estados Unidos de vacaciones con visa de turista, pero fue detenida junto a su mamá, quien no tenía papeles en regla para ser residente en Nueva York.

Al interior del centro, no ha podido dormir y criticó la comida, calificándola como no agradable. También expresó el terror que se siente cada día que pasa por lo que puedan hacer los funcionarios.

Sin duda, es inquietante la descripción que hizo de la rutina: “Todas las noches lloraba y ahora no duermo bien, sentí que estar aquí era mi culpa y solo quería estar de vacaciones como una familia normal”. Concluyó su carta rogando que la dejen volver con su mamá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela podría volver a tener una oficina de DDHH de la ONU: esto se sabe

Venezuela

Jorge Rodríguez rompió el silencio y reveló lo que le depara a Venezuela sin Maduro: ¿Buen o mal presagio?

Artistas

Luto: murió un reconocido actor que fue estrella infantil de producciones importantes

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Por qué Petro no los atendió? Alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso hasta la madrugada en pleno Consejo de Ministros

Mandatarios fueron citados por la emergencia invernal, pero terminaron sin respuestas mientras 27 municipios siguen bajo el agua.

Radamel Falcao García

Rodallega, Dayro y más: las figuras del fútbol colombiano que se rinden ante Falcao García

Radamel Falcao García está de celebración y ha recibido mensajes desde diferentes lugares del mundo.

Carnaval de Barranquilla

Reina del Carnaval de Barranquilla fue víctima de acoso: hombre intentó besarla en desfile de la Guacherna

Subsidios

Madres cabeza de hogar pueden acceder hasta ocho subsidios: conozca cuáles y cómo hacerlo

EPS

Alerta por posible colapso en la salud carcelaria: más de 106 mil presos quedarían en riesgo