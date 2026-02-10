Jorge Rodríguez rompió el silencio y reveló lo que le depara a Venezuela sin Maduro: ¿Buen o mal presagio?

La historia de Venezuela cambió el sábado 3 de enero de 2026. Las unidades militares de Estados Unidos irrumpieron en la madrugada con bombardeos y arrestaron a Nicolás Maduro. Su extracción concluyó a las pocas horas, cuando lo llevaron hasta Nueva York, donde debe seguir compareciendo ante la justicia.

La transición ha estado a cargo principalmente de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presidenta interina. En sus manos ha estado la liberación de presos políticos y la puesta en marcha de políticas que, si bien no se apartan del régimen, plantean cambios sustancias.

“Estabilizar el país y reconciliar a la población”

Otro nombre importante es el de Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional. Después de que pasara más de un mes de la extracción de Maduro, rompió el silencio y habló de este asunto en el programa Rob Schmitt Tonight de Newsmax.

En primer lugar, indicó que, si bien la operación norteamericana fue una experiencia traumática, el país ha sido maduro en lo que ha venido después. Por eso, destacó que lo que busca su hermana es “estabilizar el país y reconciliar a toda la población de Venezuela”. También pidió que Maduro y Cilia Flores queden en libertad.

Sin duda, una incógnita grande es el tema de las elecciones, recordando el señalado fraude de 2024. Frente a este punto, Rodríguez estimó que no habrá en un futuro cercano, dado que primero se seguirán enfocando en la estabilización.

La ley de amnistía: principal apuesta

Aunque, anticipó que tendrán un calendario que se adapte a los intereses de las partes, incluyendo garantías para quienes no ganen. Sin embargo, sostuvo que no hubo irregularidades en las últimas.

“Estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición que están en el exterior cumplan con la ley para poder regresar al país”, afirmó al mencionar que se sigue apostando por la ley de amnistía, la cual superó su primera prueba hace poco en el parlamento.

Rodríguez destacó el diálogo con el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio: “En los últimos 36 días, hemos tenido buen entendimiento y relación. Esperamos que sea beneficiosa para todos”. También comentó que después del arresto, la situación ha mejorado rápidamente, principalmente con el petróleo.