El insólito regalo de Marco Rubio al papa León XIV en su visita al Vaticano: ¿Lo pensó bien?

En un esfuerzo por "pasar página" a la reciente crisis diplomática, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo el jueves, 7 de mayo, un encuentro en el Palacio Apostólico con el papa León XIV.

La reunión ocurre semanas después de que el presidente Donald Trump lanzara una arremetida sin precedentes contra el sumo pontífice, calificándolo en abril como "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

Pese a la hostilidad del mandatario —que reaccionó así luego de que el papa condenara como "realmente inaceptable" su amenaza de destruir la civilización iraní—, el Departamento de Estado calificó la audiencia con Rubio como "amistosa y constructiva". Por su parte, Rubio aseguró que la visita ya estaba programada antes de las polémicas declaraciones de Trump.

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¿Qué le regaló Rubio al papa en su visita al Vaticano?

Durante el encuentro, que se extendió por unos 45 minutos, el papa León XIV —primer pontífice estadounidense de la historia, elegido el 8 de mayo de 2025— entregó a Rubio un bolígrafo de madera de olivo, recordándole que "el olivo es el árbol de la paz". En reciprocidad, Rubio obsequió al pontífice un balón de fútbol americano de cristal, apelando a su conocida afición por el deporte.

El Vaticano destacó tras la cita "la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz", un punto sensible, dado que León XIV ha mantenido una postura antibélica frente a los conflictos en Oriente Medio.

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¿Se mantienen las relaciones solidas entre el Vaticano y la Casa Blanca?

A través de un comunicado, el gobierno estadounidense destacó que la audiencia: "Hizo hincapié en la solidez de las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso común a favor de la paz y de la dignidad humana".

Según la diplomacia norteamericana, ambos líderes "revisaron los esfuerzos humanitarios en curso" en América e iniciativas para Oriente Medio, reafirmando una "sólida y constante asociación entre Estados Unidos y la Santa Sede en favor de la libertad religiosa".

Aunque la administración Trump celebró inicialmente la elección del papa el año pasado, el vínculo se fracturó por las críticas del pontífice a la guerra contra Irán. León XIV obtuvo la nacionalidad peruana tras pasar veinte años como misionero en dicho país y conoce de primera mano los problemas que aquejan a la región.