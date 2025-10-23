¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Continúa la polémica internacional por el cinematográfico y multimillonario robo en museo del Louvre en París. En las últimas horas se conocieron imágenes de cómo fue que los ladrones huyeron.

Video de cómo huyeron los ladrones del museo del Louvre, en París

En las imágenes se puede ver un montacargas estacionado en una de las calles aledañas al museo. Se aprecia a dos sujetos bajando por la escalera mecánica del vehículo, uno de ellos vestido con chaleco reflectivo, como si fuese un operario, y quien lo acompaña, que viste prendas negras y un casco de motocicleta para cubrir su rostro.

Son varios los segundos que tardan los dos hombres en descender del edificio, en la vía contigua al río Sena, por la que escaparon tras cometer el crimen.

El Louvre admite la "insuficiente" videovigilancia exterior tras el robo

La presidenta del Louvre admitió que el sistema de videovigilancia exterior del establecimiento es "muy insuficiente", tres días después del robo de ocho joyas.

Laurence des Cars compareció ante una comisión del Senado para intentar explicar cómo fue posible este robo, en apenas ocho minutos y por un valor de más de 100 millones de dólares, en el museo más visitado del mundo.

Aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior, "están obsoletas".

"El parque [de cámaras exteriores] es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre", dijo. "Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste" y, por lo tanto, no cubría el balcón afectado por el hurto.

Macrón ordenó reforzar seguridad en el museo del Louvre

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó "acelerar" el refuerzo de la seguridad en el establecimiento, que reabrió sus puertas al público tras permanecer cerrado desde el domingo.

La policía sigue buscando al grupo de cuatro criminales que perpetró el atraco en la galería de Apolo.

¿Qué se sabe del millonario robo en el museo del Louvre?

Los hechos ocurrieron el domingo justo después de la apertura del museo, cuando un comando de cuatro individuos estacionó un montacargas bajo uno de los balcones, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la sala a través de una ventana.

¿Qué se robaron del museo del Louvre?

Los ladrones robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, una de las piezas, una corona, fue abandonada.

La directora del museo declaró que "las evaluaciones iniciales sugieren" que es posible una restauración de esta corona, perteneciente a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

Criminales que robaron el museo del Louvre alquilaron montacargas fingiendo que era para una "mudanza"

La investigación "avanza", aseguró a los medios franceses CNews y Europe 1 el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien precisó que "más de un centenar de investigadores" están movilizados.

Los detalles del espectacular robo van trascendiendo con el avance de las investigaciones.

Los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas a través de "un seudoalquiler para una supuesta mudanza", según la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscal también precisó que el servicio de conservación del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros (102 millones de dólares), una suma "extremadamente espectacular" pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", lamentó.

Los ladrones "no ganarán" ese monto "si tienen la pésima idea de fundir esas joyas", advirtió.