¿Qué pasó realmente en el Museo de Louvre y cuál es la hipótesis detrás del robo?

En solo ocho minutos, un grupo de cuatro ladrones se llevó ocho joyas valoradas en más de 100 millones de dólares del Museo del Louvre.

Museo de Louvre
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
04:40 p. m.
El Museo del Louvre fue escenario de un robo que ha dejado conmocionado a Francia y al mundo en general.

Ocho joyas, entre ellas piezas históricas de la realeza francesa, fueron sustraídas en un operativo que no duró más de ocho minutos.

¿Cuál es la hipótesis detrás del robo en el Museo de Louvre?

Laurence des Cars, presidenta del Louvre, compareció ante una comisión del Senado francés tres días después del robo para ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.

En su intervención, admitió que el sistema de videovigilancia exterior del museo es “muy insuficiente” y reconoció que las cámaras instaladas en las fachadas “no cubren claramente todas las áreas del edificio”.

Según explicó, en el sector donde ocurrió el robo, la galería de Apolo, solo había una cámara y esta estaba orientada hacia el oeste, por lo que no registró el ingreso de los ladrones.

Pese a que las alarmas internas sí se activaron, el sistema de vigilancia exterior no permitió una reacción inmediata.

“Desgraciadamente, el parque de cámaras está obsoleto”, reconoció la directora, quien también propuso instalar una comisaría de policía dentro del museo como medida de prevención.

¿Qué pasó realmente en el Museo de Louvre?

El robo, perpetrado el domingo poco después de la apertura del museo, fue ejecutado por un grupo de cuatro individuos que habrían utilizado un montacargas para alcanzar uno de los balcones.

Dos de ellos subieron al dispositivo y, utilizando una sierra radial, forzaron una ventana para ingresar al salón.

En cuestión de minutos, sustrajeron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas perteneciente a la emperatriz Eugenia y un juego de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante su huida, abandonaron una de las piezas: una corona que, según la dirección del museo, podría ser restaurada.

La magnitud del golpe, valorado en más de 100 millones de dólares, llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a ordenar el “reforzamiento inmediato” de la seguridad en el Louvre.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que más de un centenar de investigadores están trabajando en el caso y que los delincuentes obtuvieron el montacargas a través de un “seudoalquiler” bajo el pretexto de una mudanza.

Presidenta del Museo de Louvre presentó su renuncia tras el robo

El impacto del robo ha sido tal que la presidenta del museo llegó a presentar su renuncia, aunque el gobierno francés la rechazó.

“Este hecho es una herida inmensa”, dijo Des Cars ante el Senado, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad.

Ahora, mientras el museo reabrió parcialmente sus puertas al público, la galería de Apolo permanece cerrada.

