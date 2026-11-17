Un ciberataque informático comprometió los sistemas de cerca de 200 sitios web de empresas, entidades financieras y medios de comunicación, para robar criptomonedas y acceder a información de los usuarios de iPhone.

Los hackers infiltraron un código JavaScript malicioso que se habría distribuido a través de Optimizely, una plataforma utilizada para optimizar y administrar contenidos en páginas web.

Según el investigador de seguridad Scott Helme, la vulnerabilidad permitió que un tercero incorporara instrucciones fraudulentas en sitios pertenecientes a 178 organizaciones.

Estas fueron las páginas hackeadas en ciberataque en EE. UU.

Entre las páginas comprometidas se encontraban las de Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce e IKEA.

El código tenía como objetivo modificar direcciones de pago en criptomonedas para redirigir el dinero hacia una billetera controlada por los atacantes, capturar información de tarjetas bancarias, robar cookies y obtener capturas de pantalla de los dispositivos.

De acuerdo con Helme, los scripts maliciosos también buscaban instalar código dirigido a dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple, lo que ampliaba el alcance potencial de la operación.

RELACIONADO Aerocivil y aerolíneas se pronuncian sobre suspensión de vuelos en Estados Unidos

¿Personas que abrieron estas páginas fueron hackeadas?

La compañía de ciberseguridad HudsonRock aseguró que encontró evidencias adicionales de que las páginas comprometidas habían distribuido contenido malicioso a quienes las visitaban.

Optimizely confirmó el incidente y explicó que una persona no autorizada aprovechó una vulnerabilidad en su herramienta Experimentation para introducir código JavaScript malicioso en algunos proyectos de sus clientes.

Tras detectar el problema, la empresa aseguró que corrigió la falla, retiró las instrucciones fraudulentas de los proyectos afectados, adoptó medidas para proteger las cuentas comprometidas e implementó nuevas barreras para impedir que se distribuyera código sin autorización.

Hasta el momento, no se había establecido si los atacantes consiguieron robar información o criptomonedas en todos los sitios afectados, ni cuál fue la magnitud real de las posibles filtraciones.