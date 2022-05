Así quedó la casa de Salvador Ramos, asesino de Texas, luego de disparar a su abuela

Salvador Ramos, un joven de 18 años residente de Uvalde, Texas, Estados Unidos, disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela Robb Elementary, en donde asesinó a 19 menores y dos maestras.

Este aterrador suceso enlutó a Estados Unidos y encendió las alarmas frente a la polémica política de armas que se maneja en dicho país. Además, reveladores detalles se han conocido en los últimos días, varios de ellos sobre las conductas y la vida de Salvador, el autor de la masacre que fue abatido por las autoridades de Texas que atendían la emergencia.

A través de redes sociales se conoció un video en el que Roland Reyes, abuelo de Salvador, muestra los restos de sangre que quedaron en su casa luego de que el joven disparara a su abuela de 66 años, minutos antes de salir hacia la escuela primaria Robb, en donde cometió la masacre.

En la grabación, publicada por la periodista independiente Ali Bradley, Roland Reyes hace un recorrido por su hogar, mostrando los rastros de sangre que quedaron en paredes y vigas, así como los agujeros ocasionados por los disparos de Salvador antes de salir de la vivienda.

Además, Reyes relató el momento en que encontraron el charco de sangre, justo en el lugar que, según él, habría recibido el disparo su esposa, Cecilia Martínez, quien se encuentra estable y bajo observación médica en un hospital de Texas.

TX: Inside the home of the grandparents of the #Uvalde gunman—The home where the 18y/o shot his grandmother in the face before he went to the nearby elementary school and took the lives of 21 innocent people—His grandfather shows me where there is still blood in the hallway…

