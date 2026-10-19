Un muerto tras tiroteo en Columbus, Estados Unidos: esto se sabe del caso

Una persona murió durante un tiroteo registrado este lunes en un complejo de apartamentos de Columbus, Ohio, Estados Unidos.

Confirman nuevo tiroteo en Estados Unidos

Aunque los primeros reportes indicaban que los disparos habían ocurrido en una mezquita cercana, las autoridades aclararon posteriormente que el hecho no estuvo dirigido contra el lugar de culto.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Columbus, el incidente se produjo en medio de una disputa entre varias personas dentro de un conjunto residencial. Hasta el momento, no se había establecido el motivo de la confrontación.

El sargento James Fuqua, integrante de la Policía de Columbus, explicó que el caso no correspondía a un ataque contra la mezquita, como se había informado inicialmente. También confirmó que una persona perdió la vida, al parecer, por una herida causada con arma de fuego.

La confusión surgió luego de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Columbus informara que sus agentes atendían un presunto tiroteo en una mezquita.

Sin embargo, en una declaración posterior, una portavoz de la entidad señaló que los primeros datos apuntaban a que varias personas que habían asistido a un funeral salían del recinto religioso cuando, presuntamente, uno o varios individuos realizaron disparos.

Las autoridades no precisaron cuántas personas habrían participado en el hecho ni entregaron detalles adicionales sobre posibles heridos o responsables.

El caso vuelve a reabrir el debate y la preocupación por la violencia armada en Estados Unidos, donde los tiroteos mortales representan un problema recurrente. La legislación estadounidense permite la tenencia de armas bajo determinadas condiciones, aunque las normas varían según el estado.

Por ahora, las circunstancias exactas de la disputa y la identidad de la persona fallecida no fueron detalladas en la información oficial disponible.