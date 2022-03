Video del angustioso momento en el que un rayo impacta avión de Miley Cyrus

Tras la arrolladora presentación de Miley Cyrus en Bogotá, la cantante vivió un aterrador momento cuando volaba este miércoles 23 de marzo, en compañía de su banda, familia y amigos hacia la ciudad paraguaya de Asunción para un nuevo show, el avión quedó atrapado en medio de una fuerte tormenta eléctrica en la que un rayo impactó la aeronave.

Los momentos de pánico que vivieron tras el impacto de un rayo quedaron grabados en videos que poco después de un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Guaraní, de Paraguay, la cantante compartió a sus seguidores.

Afortunadamente el aterrizaje fue exitoso en esta apartada zona de la capital paraguaya donde esperaban a la cantante para su presentación para la segunda jornada del Asunciónico.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN