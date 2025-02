El estremecedor relato del hombre que fue tragado por una ballena en Chile: video

En un suceso ocurrido en los mares del sur de Chile, un joven venezolano vivió segundos de terror al ser atrapado momentáneamente por una ballena jorobada.

El episodio, que fue registrado en video, muestra el instante en que el mamífero emerge de las aguas y envuelve al joven en su boca, para luego soltarlo ileso.

Adrián Simancas, un joven de 23 años, se encontraba en una expedición en el Estrecho de Magallanes junto a su padre, Dell Simancas, anestesiólogo residente en Chile. Su viaje tenía como destino la isla Nassau, pero todo cambió cuando, de manera repentina, una ballena emergió y lo atrapó por unos instantes en su enorme boca.

Yo nunca había visto una ballena. Media hora antes de lo sucedido había visto como un chorrito de agua que se disparaba y cuando sucede este encuentro sentí un golpe que venía desde atrás que me levantaba un poco. Pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte

El video mostró además el momento en que la ballena lo liberó, permitiéndole emerger sin heridas, aunque visiblemente afectado por el susto.

Empecé a sentir una textura como babosa y alcanzo a ver colores como azul oscuro y blanco. Algo que viene desde atrás, me cierra y me hunde. En ese momento pensé que ya no podía hacer nada y que ya iba a morir