VIDEO | Descubrieron una monstruosa telaraña con más de 100.000 arañas en una cueva

Un equipo de investigadores internacionales realizó un hallazgo impresionante en la frontera entre Grecia y Albania; se trata de una telaraña gigante ubicada en la gruta del azufre que alberga aproximadamente 111.000 arañas.

La cueva, situada en el cañón de Vromoner, es especialmente rica en azufre, lo que contribuye a un ecosistema subterráneo único.

Según los investigadores, este hallazgo representa el primer caso registrado de formación de colonia en telaraña para estas especies.

Descubren gigantesca telaraña en una cueva

La inmensa telaraña encontrada cubre unos 106 m² y alberga dos especies diferentes: aproximadamente 69.000 ejemplares de Tegenaria domestica y más de 42.000 individuos de Prinerigone vagans.

Los científicos detallan que la estructura está compuesta por numerosas telarañas individuales en forma de embudo, colocadas estratégicamente en áreas donde el alimento disponible es más abundante.

Las imágenes publicadas muestran partes de la telaraña colgando de las paredes como una pesada cortina de terciopelo negro, mientras los investigadores, equipados como espeleólogos, examinan la cueva con cautela.

Algunas secciones de la red incluso se desprenden debido al peso de los propios hilos, demostrando la magnitud y densidad de la estructura.

Curiosidades tras el hallazgo de una telaraña gigante

El hallazgo también revela la coexistencia de las arañas con otros animales subterráneos, incluidos cienpiés, escorpiones y coleópteros, conformando un ecosistema rico y complejo.

Los investigadores destacan que, a pesar de que las especies observadas son normalmente solitarias, la colonia demuestra un comportamiento colectivo, abriendo paso a nuevas posibilidades para estudiar la evolución de la cooperación y la organización social en arácnidos.

Y ¿por qué se agruparon en este lugar? Según los científicos, las fuentes de agua que se encuentran en recovecos profundos de la cueva alimentan un riachuelo sulfuroso que atraviesa todo el pasaje principal, proporcionando un ambiente estable y húmedo que permite la proliferación de esta gran colonia.