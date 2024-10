Video | Desde el aire así se ve el nivel de destrucción por las inundaciones en España

Una histórica tragedia golpeó a la comunidad de Paiporta, al este de España, donde un torrente de agua marrón arrasó con viviendas, calles y vidas. A medida que pasan los días, el saldo de víctimas fatales asciende a 158 personas.

Las imágenes aéreas muestran la magnitud de la destrucción, evidenciando el recorrido de una corriente de barro que dejó a la ciudad en ruinas.

El desastre por el que atraviesa España tras las inundaciones

La comunidad de Paiporta, en la provincia de Valencia, fue sorprendida el martes 28 de octubre por un temporal que, en cuestión de minutos, transformó una jornada común en una pesadilla.

Aunque el día había comenzado sin lluvia, al final de la tarde una marea de agua marrón irrumpió por las calles, inundando hogares y atrapando a quienes intentaron salvar sus pertenencias o vehículos.

Nadie estaba preparado para lo que sucedería: el torrente arrastró personas, destruyó infraestructuras y dejó a una ciudad de unos 25,000 habitantes sumida en el caos.

Pepi Guerrero, una residente de 53 años, recuerda el momento exacto en que el agua comenzó a subir por las calles de su vecindario. “Estamos destrozados”, decía con la voz rota mientras hacía fila para recibir agua potable.

Pepi, que acababa de salir de trabajar como empleada de limpieza, logró ponerse a salvo en su hogar justo antes de que el nivel del agua fuera insostenible. “Vine en el metro, pero el metro ya no existe”, explicaba, señalando la destrucción de las vías férreas que atraviesan la localidad, ahora suspendidas de un puente y retorcidas por la fuerza del agua.

Desde el aire así se ve el nivel de destrucción por las inundaciones en España

Las impactantes imágenes aéreas revelan un paisaje en ruinas: coches apilados, barro cubriendo las calles y edificios convertidos en escombros. El barro ha dejado huellas visibles de la ruta de destrucción que el agua recorrió.

Para Julián Loras, un jubilado de 60 años, el desastre estuvo a punto de ser fatal. “En solo media hora pasó todo”, dijo mientras intentaba despejar el barro frente a su hogar.

Él estaba paseando a su perro cuando recibió una llamada de su hijo, que probablemente le salvó la vida. “Si no me llama, a mí me pilla”, comentó, lamentando la ausencia de alertas tempranas que hubieran permitido evacuar a tiempo.

En definitiva, la tragedia es palpable en cada esquina. Los vecinos trabajan con escobas y palas, removiendo el barro de las calles y tratando de rescatar lo poco que queda en pie.

Al momento, las autoridades regionales confirmaron que el número de víctimas fatales ha llegado a 158, en su mayoría de Paiporta y otras localidades cercanas, mientras continúan las labores de recuperación y búsqueda de posibles desaparecidos.