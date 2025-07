VIDEO | Así es el nuevo centro de detención de migrantes en Florida: lo rodean caimanes y serpientes

Florida habilitó un centro de detención de inmigrantes en una zona remota, selvática y rodeada de fauna salvaje.

La instalación, anunciada por las autoridades del estado y promovida por el expresidente Donald Trump, ha generado fuerte rechazo por parte de líderes políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos que cuestionan el costo, las condiciones y el enfoque del proyecto.

En Everglades, sobre los restos de un aeródromo abandonado y rodeado de caimanes, serpientes y pantanos, comenzó la construcción del nuevo centro de detención de inmigrantes en Florida.

La instalación, oficialmente presentada esta semana, será capaz de alojar al menos a 5.000 personas, según confirmaron autoridades estatales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue uno de los primeros en revelar detalles del lugar a través de su cuenta en X. Explicó que se instalarán grandes carpas y estructuras temporales para albergar a los detenidos, y dejó claro el mensaje de aislamiento:

La gente sale. No hay mucho esperándole, aparte de caimanes y pitones. Ningún lugar a donde ir, ningún lugar donde esconderse (…) Alcatraz de los caimanes, estamos listos.

Uthmeier aseguró que el centro podría comenzar a operar entre 30 y 60 días después del inicio de las obras.

El funcionamiento de la instalación requerirá alrededor de 450 millones de dólares al año, una cifra que podría ser financiada parcialmente por el gobierno federal, según lo informado por Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, a medios locales.

Durante la ceremonia de presentación, el expresidente Donald Trump acudió en persona al sitio y ofreció un discurso cargado de ironía.

En medio de sus palabras, hizo alusión a las condiciones naturales del terreno y se refirió de manera burlona a los migrantes que pudieran intentar escapar:

Supongo que ese es el concepto. Este no es un negocio amable. Ya sabes, las serpientes son rápidas, pero los cocodrilos lo son mucho más. Vamos a enseñarles cómo huir de un cocodrilo, ¿de acuerdo? Si escapan de prisión, no corran en línea recta, corran así en zigzag. ¿Sabes qué? Tus probabilidades aumentan como el 1%, no es algo bueno.