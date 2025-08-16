CANAL RCN
Internacional

Video | Tragedia en Pakistán: lluvia monzónica deja más de 340 muertos en 48 horas

La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por crecidas repentinas o murieron al derrumbarse sus casas, electrocutadas o alcanzadas por rayos.

Video | Tragedia en Pakistán: lluvia monzónica deja más de 340 muertos en 48 horas
Foto: AFP

AFP

agosto 16 de 2025
08:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los equipos de rescate intentan recuperar los cadáveres sepultados bajo los escombros en el norte de Pakistán, donde unas lluvias monzónicas, inusualmente intensa,s causaron la muerte de 344 personas en 48 horas.

En los últimos dos días, las lluvias torrenciales más mortíferas golpearon diferentes distritos de la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, la más impactada por las tormentas y donde fallecieron 307 personas, la mitad de las muertes registradas en esta temporada de monzón, según la autoridad local de gestión de desastres.

Continúan las labores de búsqueda para intentar recuperar los cadáveres sepultados bajo los escombros, con más de 2.000 rescatistas movilizados, informó a AFP Bilal Ahmed Faizi, portavoz de los servicios de emergencia provinciales.

Ataque con bomba a bus escolar deja seis muertos en Pakistán: Gobierno acusa a India de estar detrás
RELACIONADO

Ataque con bomba a bus escolar deja seis muertos en Pakistán: Gobierno acusa a India de estar detrás

El aterrador panorama por lluvias monzónicas en Pakistán

Los organismos de socorro aseguraron que "las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas dificultan el acceso de las ambulancias y los equipos de rescate deben desplazarse a pie.

El vocero afirmó que los socorristas intentan evacuar a los sobrevivientes, pero que muy pocos aceptan partir "porque perdieron seres queridos, aún prisioneros bajo los escombros".

"Pareciera que toda la montaña se derrumbó, la región está cubierta de lodo y enormes rocas", dijo Muhamad Jan, un habitante del distrito de Buner, donde hubo 91 decesos.

Los residentes recuperan cuerpos y organizan rezos funerarios, pero no sabemos todavía quién está muerto o vivo.

Siete niños murieron aplastados tras colapso del techo de una escuela por fuertes lluvias
RELACIONADO

Siete niños murieron aplastados tras colapso del techo de una escuela por fuertes lluvias

Más de 600 muertos en Pakistán en los últimos días

La autoridad provincial de gestión de desastres de Khyber-Pakhtunkhwa declaró "zonas siniestradas" numerosos distritos en los que "se han desplegado equipos de rescate como refuerzo" para intentar acercarse a las aldeas situadas en terrenos accidentados.

Otras nueve personas murieron en la zona de Cachemira pakistaní. En la parte administrada por India se registraron al menos 60 víctimas en un pueblo del Himalaya, y otras 80 siguen desaparecidas.

Por último, cinco personas perdieron la vida en la región turística de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte de Pakistán, muy popular en verano entre los alpinistas de todo el mundo, pero que las autoridades recomiendan ahora evitar.

El viernes, un helicóptero que acudió al rescate se estrelló, lo que causó cinco muertos.

En total, 657 personas fallecieron -entre ellas un centenar de niños- y 888 resultaron heridas desde que a finales de junio comenzó una temporada de monzones de una intensidad "inusual", según las autoridades.

Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río
RELACIONADO

Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

El mundo de la belleza sigue en shock: se confirmó la causa de la muerte de una reconocida Miss Universe

Canadá

Estos son los requisitos que necesita un colombiano para trabajar en Canadá: téngalos en cuenta

Estados Unidos

¿Colombia debe ser certificada en la lucha contra las drogas por EE. UU.? Bernie Moreno respondió

Otras Noticias

Liga BetPlay

Susto en el FPC: DT de Once Caldas casi es alcanzado por un rayo en pleno partido

Un rayo encendió el pánico en la Liga BetPlay: el DT de Once Caldas, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, estuvo a punto de ser impactado en pleno partido.

Abuso sexual

Revelan atrocidades de la violación a reclusa en cárcel de Medellín en la imputación de los dragoneantes

La prueba de ADN realizada al bebé confirmó la paternidad de uno de los dragoneantes que fueron capturados después de siete meses de conocerse el caso.

Criptomonedas

Colombia organizará el mayor evento cripto de América Latina: de esto se trata

Miss Universe Colombia

¡Miss Universe Colombia, el reality, ya tiene fecha de estreno!

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol