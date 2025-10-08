Tragedia en Salazar de las Palmas: Cinco personas murieron tras ser arrastradas por creciente de río

Una tarde de alegría familiar se convirtió en tragedia en Salazar de las Palmas, Norte de Santander, cuando una creciente súbita del río Salazar arrebató la vida de cinco personas, incluyendo dos niños.

Cinco personas murieron luego de ser sorprendidos por creciente súbita de río

La tragedia inesperada sacudió a la comunidad, dejando un saldo de dolor y luto.

Entre las víctimas se encontraban Mariela Cristancho, Gloria González, Rudy Gautá, y en un giro aún más desgarrador, los pequeños, Isabela Cristancho y Dany Gautá.

La última foto familiar tomada antes del incidente se ha convertido en un doloroso recuerdo para los demás familiares de las víctimas.

Según testigos, la rapidez y fuerza del agua tomaron por sorpresa incluso a los lugareños familiarizados con el río.

“Esto fue una que bajó la hondada y lo sorprendió a los que estaban ahí”, aseguró Ángel Estupiñán, rescatista.

En medio de la desesperación, varios héroes anónimos aparecieron y, sin dudarlo, se lanzaron al agua para salvar vidas.

“Yo lo que hice fue quitarme los zapatos, quitarme la gorra y mandarme allá. El primero rescató a un niño como de 10 añitos, que lo pude sacar y más abajo una niña me dijo que no la dejara ahogar y me metí, la rescaté, la saqué”, detalló Fabián Castellanos, rescatista.

La comunidad ahora se enfrenta al doloroso proceso de duelo, recordando a quienes perdieron la vida y honrando a aquellos que arriesgaron la suya para salvar a otros.

“Lamentablemente, las señoras, por salvar sus hijos, pues fueron arrastradas por la corriente”, agregó Estanislavo Pérez, rescatista.

Mientras Salazar de las Palmas llora la pérdida de cinco de sus habitantes, también celebra la valentía de sus héroes locales.