Atención: Presidente de EE. UU., Joe Biden, realizó visita de sorpresa a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó este lunes 20 de febrero una visita sorpresa a Kiev, la capital de Ucrania, donde se reunió con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Durante su visita no anunciada a la capital ucraniana, Biden anunció una nueva ayuda militar, mostrando su solidaridad con Kiev días antes del primer aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.

Las sirenas antiaéreas resonaron en la capital ucraniana a la llegada de Biden a Kiev para conversar con el presidente Volodimir Zelenski, pero no hubo informes de ataques aéreos o con misiles rusos.

El mandatario estadounidense dijo que Washington apoyaría a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Estados Unidos ha sido, con mucho, el mayor proveedor de asistencia militar para ayudar a ese país a repeler a los invasores rusos mejor equipados.

"Su visita es una señal de apoyo extremadamente importante para todos los ucranianos", agregó Zelenski.

Biden dijo que Washington proporcionaría a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 500 millones de dólares. Añadió que incluiría más municiones para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad.

En un discurso, el jefe de Estado de EE. UU. elogió el coraje de Ucrania durante la guerra y señaló que había visitado Kiev seis veces cuando anteriormente se había desempeñado como vicepresidente.

Las sirenas antiaéreas sonaron mientras Zelenski y Biden estaban dentro de la Catedral de las Cúpulas Doradas de San Miguel en una plaza en el centro de Kiev donde se colocaron tanques rusos calcinados.

Ucrania se está preparando para lo que espera sea una gran nueva ofensiva rusa que, según algunos analistas militares, ya está en marcha.

El viaje de Biden coincidió con el día en que Ucrania marca la muerte de más de 100 personas, ahora conocidas como los Cien Celestiales, en las protestas antigubernamentales que finalmente derrocaron a un presidente respaldado por Moscú en 2014.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD