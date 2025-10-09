Visitantes de zoológico presenciaron el ataque de una manda de leones contra su cuidador

En Tailandia, donde es legal tener leones en cautiverio e, incluso, cafeterías han llegado a adquirir un ejemplar, fue devorado por una manada de entre seis y siete individuos un trabajador del zoológico Safari World Bangkok, con 30 años de experiencia.

El ataque se registró en el transcurso del miércoles, 10 de septiembre, mientras los asistentes al zoológico observaban sin poder hacer nada.

En un video que uno de los visitantes grababa antes de que iniciara el ataque, se ve el momento en el que uno de los leones se acerca por detrás al trabajador, cuando dejaba su vehículo, y lo atacó por la espalda.

El caso ha generado un debate en el país asiático:

"Un hombre salió de un coche, solo, de espaldas a los animales (...) Permaneció allí unos tres minutos, cuando un león se acercó lentamente y lo agarró por detrás. No gritó", comentó un testigo a la cadena de televisión local Thairath.

A los leones poco o nada les pareció importar que "la víctima era un empleado del zoológico que solía alimentarlos" desde hace años, según digo a la agencia AFP Sadudee Punpugdee, funcionario del Departamento de Parques Nacionales.

El zoológico ofrece experiencias por menos de 150.000 pesos para acercarse a estos animales:

En sitio web, Safari World explica que “los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que deambulan libremente en su hábitat natural”.

En las instalaciones se ofrecen experiencias en las que, por un pago extra de 1200 baths o 37 dólares, que al cambio de septiembre del 2025 son poco más de 145.000 pesos colombianos, los asistentes al zoológico disfrutarán de experiencias cercanas a los animales.

El caso generó una alerta en todo el país y múltiples cuestionamientos sobre las medidas de seguridad que suelen tomar los empleados del Safari World y las que ofrecen a sus visitantes.