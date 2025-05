Vivian de la Torre, amiga de la tiktoker Valeria Márquez, se pronunció tras el asesinato: esta fue su defensa

Valeria Márquez, la titkoker mexicana que tenía 23 años y era oriunda de Guadalajara, fue asesinada el pasado 13 de mayo, mientras que realizaba una transmisión en vivo.

La joven se encontraba en el salón de belleza que era de su propiedad y durante el en vivo dijo que Erika, una de sus trabajadoras, le había manifestado que la habían ido a buscar para entregarle un regalo, pero que se lo tenían que entregar personalmente.

Asimismo, también afirmó que Vivian de la Torre, una de sus amigas, le había dicho que se esperara para recibirlo porque quería ver su reacción. Pero, además, se conoció que esta mujer le había enviado un regalo hace poco.

Sin embargo, en el momento en el que un hombre llegó a la puerta del salón de belleza a preguntar por ella y confirmó que estaba ante la tiktoker Valeria Márquez, le propinó una serie de disparos y acabó con su vida.

Tras ese lamentable hecho, algunos internautas señalaron a Vivian de la Torre como una de las sospechas por decirle a la tiktoker que se esperara. Adicionalmente, también pidieron que se investigara a Erika, que, al parecer, fue la trabajadora que apagó la transmisión en vivo.

En medio de esa situación, Vivian de la Torre, que tiene 90 mil seguidores en sus redes sociales, decidió pronunciarse para rechazar la versión en la que la señalan como presunta cómplice y asegurar que jamás le hubiera hecho algo malo a su amiga Valeria Márquez.

Este fue el primer pronunciamiento de Vivian de la Torre, la amiga de la tiktoker Valeria Márquez, en redes sociales

"Por el respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto al delicado tema, tanto yo como la otra niña (Erika), jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética y, por lo tanto, era normal para las chicas recibir sus regalos", escribió Vivian de la Torre en sus redes sociales.

"Para las que conocían mi relación con ella, sabían que siempre le mandaba detalles cuando estaba o no en live. Les pido que dejen de hablar con base en el morbo y a querer estar comparando a la gente. Vale para mí era como una hermana", complementó.

Vivian de la Torre también se despidió de Valeria Márquez con un sentido mensaje

Aparte de esta aclaración, Vivian de la Torre le dio el último adiós a la titktoker Valeria Márquez mediante dos mensajes. Sus palabras fueron las siguientes:

"Mi werita preciosa, te amaré por siempre, mi niña. Jamás imaginé mi vida sin ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo, mi Barbie", escribió en una primera historia.

"Me quedo con todo lo bonito y todos los detalles que te di, que alegraban siempre tus días. Te amaré hasta mi último día y siempre me harás falta. Hoy no solo me quitaron a mi mejor amiga, sino a una hermana y mi más grande apoyo. Descansa, mi Vale bonita", puntualizó en la segunda historia.

Tras estos mensajes, Vivian de la Torre tomó la decisión de poner su cuenta de Instagram privada y de restringir los comentarios.