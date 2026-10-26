Reconocida aerolínea modifica sus vuelos internacionales: detendrá su operación en Bogotá

La empresa internacional Aerolíneas Argentinas, que opera diariamente vuelos directos entre Buenos Aires y Bogotá, tendrá un importante cambio de cara a la temporada de verano en el país 'gaucho' y que tiene directa relación con Colombia.

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La modificación afectará directamente los vuelos entre las dos capitales y beneficiará a los viajeros que quieran aprovechar las vacaciones para volar hacia las playas del Caribe colombiano.

La nueva ruta se hizo oficial en el mes de agosto, sin embargo, los cambios aplicarán desde enero de 2027 que corresponde a la temporada alta en ambos países.

Aerolíneas Argentinas modifica su operación hacia Colombia y volará directo a Cartagena

Desde el 1 de enero de 2027, Aerolíneas Argentinas volará directo a Cartagena con 5 frecuencias semanales; la nueva ruta corresponde a la programación de verano en dicho país y servirá para reforzar mercados clave en esta zona del continente, ya que también agregaron vuelos a Curazao.

Esta nueva ruta significará una pausa temporal en los vuelos directos hacia Bogotá entre enero y marzo de 2027; el 31 de diciembre operará el último vuelo hacia Bogotá y se retomará la ruta regular el 31 de marzo.

Informan desde Argentina que el avión que realiza los vuelos hacia Bogotá será el mismo que cubrirá la ruta Buenos Aires-Cartagena.

Aerolíneas Argentinas busca reforzar su mercado en el caribe

"El objetivo es ofrecer más alternativas de viaje, acompañar la demanda turística y seguir consolidando una red cada vez más amplia y eficiente", afirmó Fabián Lombardo, presidente de la aerolínea.

También se informó que esta actualización permitirá un incremento del 13% en la oferta de asientos respecto a la temporada de enero del 2026.