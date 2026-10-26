Banco Nacional de Talentos: cómo postularse a los nuevos empleos en el exterior

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció 14 vacantes en oficinas comerciales de ProColombia en 14 países. La convocatoria busca profesionales que contribuyan a impulsar las exportaciones, atraer inversión extranjera y promover el turismo colombiano.

Los colombianos interesados en trabajar en el exterior y aportar a la promoción comercial del país tienen nuevas oportunidades para revisar. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 25 de octubre una convocatoria de 14 puestos en las oficinas comerciales de ProColombia, distribuidos en Europa, América, Asia y Medio Oriente.

La iniciativa se canaliza a través del Banco Nacional de Talentos y contempla cargos relacionados con la dirección de oficinas comerciales y la representación de Colombia en mercados internacionales. Según la información divulgada por la Presidencia, los aspirantes deben contar con los perfiles y requisitos correspondientes a cada posición.

¿Cuáles son las vacantes anunciadas por el Gobierno?

La convocatoria contempla tres tipos de cargos: 11 vacantes de consejero-director de oficina comercial, dos de primer secretario-director de oficina comercial y una de segundo secretario-representante comercial.

Las plazas estarán distribuidas en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Ecuador, España, Italia, Francia, Indonesia, México, Reino Unido, Singapur, Israel y Qatar.

Estos profesionales tendrán funciones relacionadas con la apertura de mercados para productos colombianos, la atracción de inversión extranjera y la promoción del turismo. El objetivo anunciado es fortalecer la presencia comercial de Colombia en otros países y apoyar a las empresas nacionales interesadas en ampliar sus operaciones.

El Gobierno también destacó la importancia de que los aspirantes conozcan el entorno económico y cultural de los países de destino. En particular, señaló que busca colombianos que ya residan en esos territorios y estén familiarizados con sus mercados locales.

¿Cómo enviar la hoja de vida para participar?

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida al correo electrónico bancodetalentos@presidencia.gov.co, canal anunciado por el Gobierno para recibir las postulaciones.

Antes de enviar la documentación, es recomendable revisar la experiencia profesional, la formación académica y los conocimientos relacionados con las funciones del cargo. También conviene destacar la experiencia en comercio exterior, negocios internacionales, inversión, turismo y dirección de equipos, cuando corresponda al perfil solicitado.

El Banco Nacional de Talentos busca reunir hojas de vida de ciudadanos interesados en participar en oportunidades laborales vinculadas al Estado. Sin embargo, registrar los datos o enviar una candidatura no garantiza la selección.

Hasta el momento, la información oficial consultada no detalla el salario de cada uno de los 14 cargos. Por eso, quienes estén interesados deben solicitar o verificar las condiciones económicas, los requisitos específicos, las funciones y las condiciones de vinculación antes de tomar una decisión.