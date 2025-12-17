Ceremonia de los premios Óscar dejará de transmitirse en televisión a partir del 2029

La ceremonia de los Premios Óscar dejará la televisión abierta y dará un giro histórico hacia el streaming: a partir del 2029 se transmitirá en exclusiva por YouTube, anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Será la primera vez que el evento más emblemático de Hollywood tenga como único escaparate una plataforma digital.

El acuerdo, firmado por varios años, pondrá fin a una relación de décadas con la cadena estadounidense ABC, de Disney, cuyo contrato concluye en 2028, justo después de la edición número 100 de los premios.

RELACIONADO Netflix se compromete a mantener los estrenos de la Warner Bros en la pantalla grande

Última edición logró recobrar algo de audiencia al ser transmitida en streaming:

En términos de audiencia, los Premios de la Academia siguen siendo un evento de gran alcance. En Estados Unidos reúnen a cerca de 20 millones de espectadores, además de una audiencia internacional aún mayor. Sin embargo, la cifra dista de los 40 millones que solían seguir la transmisión hace una década.

La edición más reciente fue vista por 19,69 millones de personas, impulsada en parte por la decisión de transmitir el programa simultáneamente en ABC y, por primera vez, en Hulu, también propiedad de Disney. La compañía destacó que se trató de la ceremonia más vista en cinco años, pese a que la señal en Hulu sufrió problemas técnicos que impidieron a algunos usuarios ver la entrega de los últimos premios.

ABC se despedirá de los premios Óscar, en medio de una discusión que se mantiene abierta en Hollywood:

Desde la Academia, el cambio fue presentado como una apuesta estratégica de alcance global. “Estamos emocionados de entrar en una asociación global multifácetica con YouTube para que se convierta en el próximo hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, señalaron en un comunicado conjunto el director ejecutivo, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell.

El movimiento ocurre en un contexto de transformación profunda para la industria del entretenimiento. Hollywood ha enfrentado en los últimos años desafíos vinculados a los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, mientras el impacto de las plataformas de streaming sobre el cine tradicional es materia de discusión.