Gobierno de Estados Unidos admite responsabilidad en accidente aéreo que dejó 67 muertos

El Gobierno de Estados Unidos admitió este miércoles 17 de diciembre su responsabilidad en el accidente de un helicóptero militar con un avión comercial en las afueras de Washington.

El siniestro aéreo ocurrió a inicios de 2025 y dejó un saldo de 67 fallecidos. AFP tuvo acceso a un documento de 209 páginas del Departamento de Justicia, el cual hacía parte de una demanda presentada por la familia de una víctima.

El documento del Gobierno en el que admitió su responsabilidad

Estados Unidos admite que tenía un deber de cuidado hacia los demandantes, el cual incumplió, causando de manera directa el trágico accidente.

Con base en los documentos, el Gobierno reconoció que los riesgos de seguridad nunca pueden estar en 0, especialmente en la zona donde se dio. Además, admite incumplimiento por parte de los pilotos, calificando su accionar como causa fáctica y directa.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Para entender lo ocurrido, hay que remontarse al 29 de enero. Un avión de American Airlines salió de Wichita (Kansas) y estaba listo para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan en la capital.

Sin embargo, chocó estrepitosamente con un Black Hawk del Ejército. Ambas aeronaves cayeron al río Potomac y las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Tanto así que fue descrito como el accidente aéreo de un avión comercial más mortal en la historia de EE. UU., después del 11 de septiembre de 2001.

En los documentos de citaron actuaciones indebidas por parte del controlador aéreo. Para las autoridades, no hubo cumplimiento respecto a las regulaciones federales.

Cabe recordar que la investigación ha estado en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Desde hace meses, ya había sospechas acerca de instrumentos defectuosos y problemas de comunicación como factores que llevaron al siniestro.

No obstante, las pesquisas siguen su rumbo. Se espera que puedan durar un año hasta que finalmente haya un dictamen oficial. Aunque, la información suministrada por el Gobierno dará luces para esclarecer.