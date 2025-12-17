Discusión que ocasionó el cierre de gobierno en EE. UU. podría tener un desenlace favorable para los demócratas

El mismo día en el que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a votaciones para definir el futuro de la ‘Ley de reducción de las primas de salud para todos los estadounidenses’, cuatro representantes del partido de Gobierno decidieron apoyar a los demócratas en su iniciativa para someter a votación la extensión por tres años los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que vencen el 31 de diciembre.

De no aprobarse, once millones de estadounidenses verían como los precios de sus facturas médicas se duplican e, incluso, triplican en el 2026. Una discusión que habría motivado el cierre de Gobierno de 43 días, que terminó a mediados de noviembre, tras convertirse en el más extenso en la historia de los Estados Unidos.

Los republicanos que ayudaron al partido de oposición a alcanzar los 218 votos a favor fueron los representantes Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie del estado de Pennsylvania y Mike Lawler, del estado de Nueva York.

La salud de millones de estadounidenses estaría en la cuerda floja:

Fitzpatrick dijo a la prensa que tomó la decisión que, ahora, lo enfrenta a su partido, luego de presentar una serie de enmiendas que no obtuvieron su aprobación: “La dirección de la Cámara decidió entonces rechazar todas y cada una de estas enmiendas (…) Como he dicho muchas veces, la única política peor que una prórroga limpia de tres años sin reformas es una de expiración total sin ningún puente. Lamentablemente, son los propios líderes de la Cámara los que han forzado este resultado”.

Las opiniones encontradas de ambos partidos sobre los subsidios del programa Obamacare, fueron, precisamente, la manzana de la discordia durante la discusión sobre el paquete presupuestario del año entrante. Al final, siete demócratas dieron el brazo a torcer, pero la bancada de oposición se mantuvo en que el impacto para millones de estadounidenses sería funesto.

En respuesta, el líder de los republicanos dijo que podrían reconsiderarse los recortes siempre y cuando los fondos no fueran utilizados para practicar abortos. Una condición que, según el demócrata Ron Wyden, ya había sido contemplada por el programa.