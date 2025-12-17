CANAL RCN
Internacional

Discusión que ocasionó el cierre de gobierno en EE. UU. podría tener un desenlace favorable para los demócratas

La bancada de oposición insiste en que la salud de millones de estadounidenses está en juego.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mismo día en el que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a votaciones para definir el futuro de la ‘Ley de reducción de las primas de salud para todos los estadounidenses’, cuatro representantes del partido de Gobierno decidieron apoyar a los demócratas en su iniciativa para someter a votación la extensión por tres años los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, que vencen el 31 de diciembre.

De no aprobarse, once millones de estadounidenses verían como los precios de sus facturas médicas se duplican e, incluso, triplican en el 2026. Una discusión que habría motivado el cierre de Gobierno de 43 días, que terminó a mediados de noviembre, tras convertirse en el más extenso en la historia de los Estados Unidos.

Para mantener subsidios de salud, republicanos piden mayores restricciones sobre el aborto en los Estados Unidos
RELACIONADO

Para mantener subsidios de salud, republicanos piden mayores restricciones sobre el aborto en los Estados Unidos

Los republicanos que ayudaron al partido de oposición a alcanzar los 218 votos a favor fueron los representantes Brian Fitzpatrick, Rob Bresnahan y Ryan Mackenzie del estado de Pennsylvania y Mike Lawler, del estado de Nueva York.

La salud de millones de estadounidenses estaría en la cuerda floja:

Fitzpatrick dijo a la prensa que tomó la decisión que, ahora, lo enfrenta a su partido, luego de presentar una serie de enmiendas que no obtuvieron su aprobación: “La dirección de la Cámara decidió entonces rechazar todas y cada una de estas enmiendas (…) Como he dicho muchas veces, la única política peor que una prórroga limpia de tres años sin reformas es una de expiración total sin ningún puente. Lamentablemente, son los propios líderes de la Cámara los que han forzado este resultado”.

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal
RELACIONADO

Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

Las opiniones encontradas de ambos partidos sobre los subsidios del programa Obamacare, fueron, precisamente, la manzana de la discordia durante la discusión sobre el paquete presupuestario del año entrante. Al final, siete demócratas dieron el brazo a torcer, pero la bancada de oposición se mantuvo en que el impacto para millones de estadounidenses sería funesto.

En respuesta, el líder de los republicanos dijo que podrían reconsiderarse los recortes siempre y cuando los fondos no fueran utilizados para practicar abortos. Una condición que, según el demócrata Ron Wyden, ya había sido contemplada por el programa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Este fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: ¿Qué dijo?

Ecuador

Conmoción en el fútbol ecuatoriano: asesinan a tiros a jugador del Barcelona

Inglaterra

¿Qué vendrá para Zulma Guzmán tras ser detenida en Londres? Estos son los caminos

Otras Noticias

Alfredo Morelos

Alfredo Morelos: de la cantera del DIM a salir campeón en un clásico con Nacional

El delantero cordobés, que inició su carrera vistiendo la camiseta del 'Poderoso', terminó siendo el verdugo con la camiseta del clásico rival.

Animales

Murió el oso andino Tamá durante traslado hacia su hábitat natural: triste anuncio

Estuvo bajo el cuidado de los especialistas durante más de 10 años.

Tecnología

Así puede ahorrar datos móviles en sus vacaciones de Navidad: tome nota

Epa Colombia

Diana Celis, expareja de 'Epa Colombia', causó polémica en redes tras revelar cómo es su relación actual

Educación

Esta es la edad ideal para ingresar al colegio en los niños: padres deben tomar nota