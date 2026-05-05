¿Cuántos muertos y contagiados deja brote de hantavirus en crucero por el Atlántico?

Tres pasajeros que realizaban un crucero por el Atlántico fallecieron y otros se contagiaran en medio de un posible brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, actualmente anclado frente a las costas de Cabo Verde.

RELACIONADO Crucero afectado por posible brote de Hantavirus será acogido en las Islas Canarias

Dentro del crucero había 147 personas de 23 nacionalidades a bordo, informó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, había señalado que había 149 personas a bordo, incluido un pasajero alemán fallecido.

Los muertos y contagiados por hantavirus en crucero

Indicó que eran 88 pasajeros de 15 países, entre ellos 19 de Reino Unido, 17 de Estados Unidos, 13 de España y ocho de los Países Bajos. Uno de los pasajeros es argentino.

Hay 61 tripulantes, de 12 países, incluidos 38 de Filipinas, cinco de Ucrania, cinco de los Países Bajos y cuatro de Reino Unido, agregó. Uno de los miembros de la tripulación es de Guatemala.

Entre las víctimas mortales figura un matrimonio neerlandés que había viajado por Suramérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

El esposo cayó enfermo el 6 de abril y murió el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado del crucero el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena.

Su esposa, que se sentía mal, bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril —que cuenta con una conexión aérea semanal con Santa Elena— y murió en el hospital el 26 de abril. La infección por hantavirus se confirmó el 4 de mayo.

El portavoz del Ministerio de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale, señaló que el marido tenía 70 años y la esposa 69.

Una pasajera alemana empezó con fiebre el 28 de abril, posteriormente presentó neumonía y murió el 2 de mayo. Su cuerpo permanece en el barco.

RELACIONADO España no ha decidido si va a recibir o no al crucero con hantavirus y sus pasajeros

El contagio de hantavirus en un crucero

Los hantavirus circulan entre los roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a los humanos.

Solo se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona, entre contactos cercanos, para una única especie: el virus Andes, que circula en Sudamérica.

La hipótesis de la OMS, mientras se esperan los resultados de laboratorio, es que se trata de esa cepa.

El periodo de incubación típico del virus oscila entre una y seis semanas, explicó el martes la jefa de prevención de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, lo que sugiere un contagio del matrimonio neerlandés antes de embarcar.

No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.

El año pasado, la esposa del actor ganador del Óscar Gene Hackman murió de hantavirus. Gene Hackman, de 95 años y que padecía la enfermedad de alzheimer, murió aproximadamente una semana después por causas naturales.