Murió reconocido periodista en las últimas horas: esto se sabe

El periodismo deportivo perdió a una de sus grandes leyendas en la tarde del 4 de mayo de 2026.

Eduardo Lamazón, que nació el 2 de diciembre de 1956 en Buenos Aires, Argentina, pero vivió la mayor parte de su vida en México, murió a sus 70 años.

'Don Lama', como se le reconocía en el entorno periodístico, se destacó como analista y comentarista de boxeo y se convirtió en una de las voces más autorizadas para hablar de ese deporte.

Además, también se dedicó a redactar artículos en los que abordó múltiples acontecimientos que se presentaron en el boxeo y tuvo una sección en la que punteó las peleas.

Su deceso fue confirmado en sus redes sociales, mediante un sentido comunicado.

Así se confirmó la muerte de Eduardo Lamazón, el reconocido periodista especializado en boxeo

En la cuenta de Instagram de Eduardo Lamazón, se publicó una carta en la que él se dirigió a su público y sus familiares.

"A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue un país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades, me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida por siempre", se expresó.

"Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria. A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo", se agregó.

La carta completa se puede leer aquí:

TV Azteca Deportes lamentó la muerte de Eduardo Lamazón

Después del comunicado difundido en las redes sociales de Eduardo Lamazón, TV Azteca reconoció su trayectoria y envió un mensaje de luto.

"Hoy despedimos a una voz que marcó época en el deporte mexicano. Eduardo Lamazón deja un legado imborrable en el periodismo y en el boxeo, siendo referente, pasión y conocimiento frente a las cámaras", puntualizaron.

"Su estilo, su voz y su amor por el pugilismo quedarán para siempre en la memoria de quienes crecieron escuchándolo. En TV Azteca lamentamos profundamente su partida. Descanse en paz", concluyeron.