Cuatro años de guerra: En qué terminó la última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania

El futuro de la cuenca industrial del Donbás se ha convertido en el principal obstáculo para alcanzar la paz, justo cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa a Ucrania.

A pesar de que las partes lograron avances en Ginebra bajo la mediación de Estados Unidos, el control territorial mantiene las posiciones enfrentadas: mientras Moscú exige la retirada de las tropas ucranianas de las zonas que aún controlan en la región de Donetsk, el presidente Volodímir Zelenski se mantiene firme en su negativa.

Esta disputa ocurre en un contexto donde, a mediados de febrero, Rusia ya ocupaba el 19,5% de Ucrania, incluyendo Crimea y las áreas tomadas por separatistas antes de 2022.

¿Qué se logró en la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania?

Tras la tercera ronda de conversaciones el pasado miércoles 18 de febrero, Zelenski reconoció que, aunque existe una base de trabajo, "por ahora las posiciones difieren, porque las negociaciones no fueron fáciles".

El mandatario ucraniano cuestiona la voluntad real del Kremlin para negociar un alto el fuego y rechaza tajantemente ceder territorio a cambio de las garantías de seguridad occidentales que contempla el plan estadounidense.

No obstante, se logró un consenso en "casi todos los puntos" para la instauración y vigilancia de una posible tregua, la cual contaría con el apoyo de Washington. Al respecto, Zelenski añadió: "Esta vigilancia se llevará a cabo con la participación de los estadounidenses. Lo considero una señal positiva".

Desde la perspectiva rusa, el jefe de la delegación y exministro de Cultura, Vladímir Medinski, describió los encuentros como "difíciles pero profesionales", detallando que las sesiones se extendieron durante dos días en diversos formatos y que continuarán "en un futuro próximo".

Mientras, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, celebró la continuidad del diálogo a través de sus redes sociales, afirmando que "el éxito del presidente Trump en unir a las dos partes de esta guerra ha traído un progreso significativo".

Zelenski pide a Europa participar de futuras rondas:

Pese a este optimismo, Zelenski insiste en que la participación de Europa es "indispensable" para lograr acuerdos "viables", una postura que choca con la visión de Moscú, que acusa a los europeos de imposibilitar un "acuerdo razonable".

La presión de Estados Unidos por finalizar un conflicto que ha dejado ciudades en ruinas y millones de desplazados se topa con una desconfianza mutua persistente.

Aunque asesores de potencias europeas como Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia viajaron a Ginebra, no participaron directamente en las discusiones. El negociador jefe ucraniano, Rustem Umiérov, confirmó que existen "progresos", pero mantuvo la cautela al señalar que aún no se pueden divulgar "detalles".

Estas sesiones en Suiza fueron precedidas por dos intentos fallidos en Abu Dabi, evidenciando lo complejo que resulta detener una guerra que comenzó aquel 24 de febrero de 2022 y que sigue sin encontrar un compromiso definitivo entre Kiev y Moscú.