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Guerra en Oriente Medio cumple 15 días y entra en “fase decisiva” entre ataques, amenazas y tensión regional

El conflicto en Oriente Medio completa 15 días de enfrentamientos entre Israel, Estados Unidos e Irán, con nuevos ataques con misiles, amenazas diplomáticas y una creciente preocupación internacional por la expansión de la guerra.

Guerra Irán
Foto: AFP

AFP

marzo 14 de 2026
03:08 p. m.
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La guerra en Oriente Medio llegó a su día 15 con una escalada de tensiones militares y políticas que involucran a varios países de la región. El conflicto, que comenzó tras ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones iraníes, ha derivado en lanzamientos de misiles, drones y advertencias de posibles nuevas represalias.

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En las últimas horas, la televisión estatal iraní anunció una nueva salva de misiles contra territorio israelí, mientras que el ejército de Jordania informó haber interceptado 79 misiles y drones lanzados por Irán contra objetivos considerados estratégicos. Aun así, cinco drones y un misil lograron impactar en suelo jordano.

Irán pide expulsar a fuerzas de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, llamó a los países vecinos a expulsar a las fuerzas estadounidenses de la región.

A través de redes sociales, el diplomático aseguró que el “paraguas de seguridad estadounidense ha demostrado estar lleno de fallos” y pidió a los países de Oriente Medio que retiren la presencia militar extranjera.

Además, Araqchi advirtió que Irán podría atacar intereses de empresas estadounidenses en el Golfo si las instalaciones energéticas iraníes continúan siendo objetivo de ataques.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que otros países deben asumir la responsabilidad de proteger el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una gran parte del petróleo mundial.

Ataques, víctimas y tensión en varios países

El conflicto ya tiene consecuencias en distintos puntos de la región. En Isfahán, en el centro de Irán, un ataque con misiles contra una zona industrial dejó al menos 15 muertos, según medios iraníes.

Mientras tanto, en Kuwait varios drones impactaron el sistema de radar del aeropuerto internacional, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

En el frente del Líbano, el Ministerio de Salud informó que 826 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas desde que se intensificaron los ataques entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

La comunidad internacional pide diplomacia

En medio de la escalada militar, el secretario general de la Naciones Unidas, António Guterres, insistió en que el conflicto no tiene una solución militar.

El diplomático aseguró que las vías diplomáticas siguen abiertas y llamó a las partes a privilegiar el diálogo y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad.

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Sin embargo, desde Israel el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que el conflicto ha entrado en una “fase decisiva” y que las operaciones continuarán el tiempo que sea necesario.

Mientras tanto, el opositor iraní exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, afirmó estar preparado para liderar un eventual gobierno de transición si cae la actual república islámica.

Con ataques cruzados, tensiones diplomáticas y una creciente participación de países vecinos, la guerra entra en su tercera semana con un escenario cada vez más incierto para la estabilidad de Oriente Medio.

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