¿Cómo se explica que cada representante de este gobierno antes se escandalizaba por las cosas que hoy defiende de forma provocadora, visceral e inconsciente? Al igual que el impresentable Chávez, ¿este gobierno, con enredos raritos, desenfundará la espada de Bolívar para defender los atropellos por los que se incendió Colombia? Más pobreza, gasolina más cara, escases de medicamentos, infraestructura reducida a carpas de circo, policías asesinados todos los días, periodistas satanizados o perseguidos, oposición perfilada, bloqueos hasta en las universidades públicas, gastos excesivos en torpezas y descaros; la fuerza pública debilitada, la educación por el piso, el costo de vida por las estrellas de la galaxia.

Esto ya no es un golpe blando, sino, y apelando a la cosmética presidencial, un golpe plástico, en el que no sólo nos están estirando la vergüenza y la omisión administrativa, sino que están orquestando un permanente incendio social tremendamente peligroso, que contrario a la orden constitucional para un Presidente, este accidente, se ha encargado de liderar para la división, el caos, la incertidumbre y la provocación permanente.

Es delirante que en Colombia pase de todo y no pase nada. En cualquier compañía a un empleado por lo menos le indagan su problema si llega tarde a todas partes. ¿Qué tal que ese empleado se la pasara hablando mal de sus compañeros de trabajo?, ¿qué tal si se perdiera dos días en los viajes de trabajo organizados por la empresa?, ¿qué tal si en él recayeran dudas de su racionalidad mental o su manejo de las toxinas?, ¿qué tal sino representara integralmente a la compañía, sino exclusivamente a una porción del sindicato?, ¿Qué tal si las estrategias de inversión y recursos se los gastara en la promoción y publicidad del sindicato?, ¿Qué tal si este dirigente le dijera “muñeca de la mafia” a la de recursos humanos, “nazi” al financiero, o “HP” al comercial?

Cuánto más va a aguantar Colombia, sus instituciones y sus Cortes a un dirigente que no motiva a la concertación, el trabajo conjunto y los mejores resultados para el país, sino que por el contrario, provoca, insta a la pelea, da discursos delirantes entre naranjas y el mediterráneo, mientras decenas de policías mueren a manos de tipos con los que es vergonzosamente frágil.

Un tipo que es durísimo con quien lo evidencie o lo cuestione, un tipo que sale casi que de pelea con cada colaborador que ha tenido, que duda hasta de su propia sombra, que se inventa amistades risibles hasta con el Papa; un líder, ¡ese sí! que defendió a la familia y sus principios, el orden social, y la transparencia; que condenó las fake news, la corrupción, la violencia, y la estigmatización a los contrarios. ¿De dónde este sujeto se va a creer ese cuento?

Yo aún no me explico, ¡es que no me dan los números!, para ver semejante retroceso cómo fue una opción tenida en cuenta a pesar de tantos ejemplos en la historia y en tantos países. Bien decía Francisco, “los comunistas nos han robado la bandera de los pobres”, y estoy seguro que los pobres en Colombia son gente buena, trabajadora, creativa, buena paga, empatica y sobretodo que quieren lo mejor para Colombia. Esa historia que son los salvadores de algo, diferente a sus propias cirugías plásticas es otra de las mentiras que vamos a corroborar en los números de los contratistas que pagan para sus marchas.