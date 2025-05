"El pueblo" una palabra que también nos quieren expropiar

Respetuosamente me gustaría preguntarle a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la delegatura de propiedad industrial si la palabra "el pueblo" tiene el registro o exclusividad de marca para el petrismo.

¿Qué somos los otros 40 millones de colombianos, que, entre los que votamos y los que no, padecemos los excesos y amenazas permanentes de este gobierno y sus simpatizantes?

¿Acaso constitucionalmente el presidente no está en la obligación de velar por la unión y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de clase, raza o doctrinas? ¿En qué momento se adueñaron y de la forma más incoherente, de la interpretación de las necesidades de más de 40 millones de personas que no estamos de acuerdo con que nos suban la gasolina, la alimentación, y en general, la vida? ¿Qué pasa con lo que aborrecemos la corrupción, los gastos innecesarios del estado, los nombramientos de incompetentes e improvisadores, los que no estamos dispuestos a que vengan a llamar a las mujeres “muñecas de la mafia”, HPs a las empresas y lo que les huela a bienestar y riqueza?

Si pierden es “fraude”, si se maltratan entre ellos es “amor”, si hacen un metro de cartón es “progreso”, si se pierde plata es “gestión”, si Nicolás Petro la embarra, a él no lo criaron, si el excanciller cuenta verdades es porque es un “resentido”, si se les muestran cifras de su perversión es porque “antes también lo hacían”.

Se la pasan hablando de resetear la política mientras dejan a Benedetti encargado de la presidencia o a Daniel Quintero pontificando sobre transparencia. Hablan de estatura en el debate mientras Isabel Zuleta quema detractores, o Alex Flórez defiende reformas laborales mientras insulta a los que le cuidan sus tragos.

De cuál pueblo hablan cada que abren su boca recién operada para utilizar a sus propios contratistas en una foto que no llena ni el 20% de lo que sacaron en sus votos. ¿Por qué tienen que pagar contratistas y bodegueros para defender sus ideas si son tan buenas? En estos 3 tortuosos años se han gastado más de 100 mil millones en la publicidad del gobierno menos aceptado de la historia de Colombia. El que ha generado más división, temor y resistencia.

¿En dónde están sus frutos a los 3 meses de una paz que no han podido hacer ni entre ellos mismos? Cada que sale alguien de ahí, o que se logra escapar, sale a hablar sobre los mismos excesos que todos advertimos. Es como un adormecimiento comunal monetizado que no arroja un solo fruto positivo para el país; ni para los que estamos acá, ni para ellos mismos, que pasarán a la historia como los más grandes dilapidadores de una oportunidad para brillar entre los muchos, muchísimos errores que con los anteriores gobiernos también teníamos.