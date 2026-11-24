¿En qué momento nuestras autoridades dejaron de impartir justicia para convertirse en profesoras de kínder? Pareciera que a los protagonistas de ciertos escándalos apenas les mandan una carita triste, les advierten que no lo vuelvan a hacer y les ofrecen un helado para que no se pongan bravos. Mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando que alguien les explique qué significa que la justicia funcione.

No hay respuestas oportunas, no hay decisiones que permitan cerrar los capítulos, no hay consecuencias que disuadan a quienes consideran que el poder es una licencia para saltarse las reglas. Hay boletines, comunicados e investigaciones que se anuncian, pero expedientes que parecen adquirir vocación de eternidad.

Los datos son menos indulgentes que los discursos. La Contraloría General, con información de la Rama Judicial y la Fiscalía, reportó que en 2024 había 19,5 millones de noticias criminales activas en el sistema penal. De las salidas registradas ese año, el 81,89 % correspondió a archivos. Y a marzo de 2025, el 91,08 % de las noticias criminales permanecía sin una resolución definitiva. No significa que cada archivo sea una injusticia ni que toda denuncia deba terminar en condena. Significa, sin embargo, que el país tiene un problema monumental para convertir las denuncias en respuestas.

¿Y los casos que nos han indignado? ¿Qué ha pasado con Nicolás Petro? ¡4 años! ¿Cuánto más debe esperar la ciudadanía para conocer una decisión? Este fin de semana no más la señora Juliana Guerrero estuvo de fiesta poderosa. ¿Acaso nuestra justicia no la había judicializado 3 años?, ¿qué pasó finalmente con las denuncias a Alex Flórez en Cartagena por agredir y humillar a la fuerza pública, además de temas que todavía hoy se dicen "presuntos"?, ¿Las investigaciones a la señora Isabel Zuleta se van a quedar toda la vida congeladas sin resultados de absolución o de condena?

La justicia también parece tener una curiosa selectividad en sus tiempos. Es implacable para perseguir al pequeño emprendedor que se endeuda para pagar impuestos, pero demasiado lenta cuando debe esclarecer la conducta de quienes administran recursos públicos o ejercen el poder. La igualdad ante la ley no puede depender del tamaño de la cuenta bancaria, de los seguidores en twitter, ni del cargo que figure en la hoja de vida.

Es como los operadores de telefonía celular: cuando se les exige prestar un buen servicio en las ciudades, suelen fallar; pero cuando se trata de impedir que fallen las comunicaciones dentro de las cárceles, son los más cracks. Y qué paradoja: Los que más "defienden" en teoría a los profesores y a la educación y "mandan" a leer, son los que hoy más falsifican sus títulos o empujan para que les cambien los manuales de funciones y puedan clasificar solo por haber hervido agua alguna vez en la vida.

Colombia no necesita una justicia que condene por presión mediática, ni una que encarcele por satisfacer titulares. Necesita una justicia independiente, diligente y capaz de demostrar que nadie está por encima de la ley. Porque la presunción de inocencia protege a los ciudadanos, pero no puede convertirse en una excusa para la inacción de las instituciones.

Una justicia congelada no es una justicia prudente. Es una justicia que, mientras decide cuándo despertar, deja al país esperando y a la impunidad ocupando el lugar que debería pertenecer a la ley.