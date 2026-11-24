El pasado 18 de enero de 2026, en el marco de la Copa Africana de Naciones 2025, el mundo del fútbol presenció un escándalo tras la final disputada entre las selecciones de Senegal y Marruecos.

Cuando el partido iba 0-0, durante el tiempo de adición del segundo tiempo, el juez central decretó penal a favor de Marruecos después de una revisión en el VAR; tras la decisión, y en señal de protesta, los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego a excepción del capitán Sadio Mané, quien minutos después les convencería de volver a la cancha.

Al regresar los jugadores senegaleses, el juez autorizó la reanudación del partido, el volante Brahim Díaz falló el penal y Pape Gueye anotó el gol del triunfo para Senegal en el tiempo extra.

Marruecos denunció que Senegal infringió las normas al abandonar el terreno de juego sin autorización y el Comité de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol declaró a Senegal perdedor del encuentro, proclamando campeón al equipo marroquí.

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Histórica decisión del TAS para definir al campeón de la Copa de África 2025: esto informaron

En marzo de 2026, la Federación Senegalesa de Fútbol recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que actúa como el tribunal supremo, para apelar la decisión y el martes 24 de noviembre emitió su decisión.

Al considerar que el juez central determinó que el partido tenía las condiciones para continuar, que no cometió un error de procedimiento y que el partido no se suspendió de manera definitiva, el TAS concluyó que Senegal era el campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, con el resultado conseguido de 1-0 dentro del terreno de juego.

Respuesta de Marruecos ante la decisión del TAS

Aunque las decisiones tomadas por el TAS son definitivas, la Real Federación Marroquí informó que agotará todas las instancias posibles para revertir la determinación, por lo que deberá acudir al Tribunal Federal Suizo y alegar defectos de procedimiento.