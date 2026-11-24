Lo que acaba de ocurrir en Ginebra resulta contradictorio, entre el 16 y 20 de noviembre, representante de 128 Estados se reunieron bajo el marco de las Naciones Unidas para discutir los limites de las armas capaces de seleccionar y atacar objetivos militares sin intervención humada directa. Después de una década de conversaciones no existe un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que establezca limites específicos y comunes a las armas autónomas. Por supuesto hay razones estratégicas, los Estados pueden reconocer la necesidad de limitar el poder y al mismo tiempo, resistirse a limitar el suyo.

En las relaciones internacionales, las buenas intenciones; incluida esa aspiración tan repetida de alcanzar la paz mundial; tiene que convivir con una realidad menos elegante, los Estados compiten. Así que no quieren renunciar a una ventaja tecnológica mientras sospechan que sus adversarios continuarán desarrollándola. Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias no desarrollan tecnologías militares para ganar un concurso de innovacion, lo hacen porque su seguridad y su influencia internacional, depende en parte, de mantener ventajas sobre sus competidores.

Y una inteligencia artificial que promete acelerar el analisis de la información, mejorar la identificación de amenazas y reducir los tiempos de respuesta, es una ventaja decisiva. En especificas circunstancias esas capacidades podrían proteger vidas y en otras ser un letal error. Piensa en un sistema de defensa que identifica y neutraliza automáticamente un proyectil que se aproxima, su velocidad puede resultar fundamental para proteger la población. Ahora imagina un sistema que, una vez activado identifica por si mismo posibles objetivos mediante patrones previamente establecidos sin que una persona intervenga en cada selección. Si interpreta equivocadamente una señal por ejemplo, confunde un vehiculo civil con uno militar las consecuencias pueden ser devastadoras. La autonomía consiste en eso: una vez activado el sistema, determinadas decisiones sobre qué objetivo atacar y cuando pueden ejercerse sin una nueva autorización humana.

Si una inteligencia artificial puede tomar decisiones de semejante trascendencia, resulta difícil justificar que sus limites dependan de quienes la desarrollan o la utilizan. Llevamos décadas fortaleciendo las instituciones porque sabemos que el poder necesita controles: constituciones, tribunales, parlamentos y mecanismos de rendición de cuentas para impedir que quienes gobiernan se conviertan en los únicos jueces de sus propias decisiones. La inteligencia artificial no es la excepción, es urgente su regulación. De ahí la importancia del llamado control humano significativo: garantizar que las personas puedan comprender las capacidades y limitaciones de un sistema e intervenir o detenerlo cuando sea necesario. No basta que exista un humano en la cadena de mando, si en la practica carece de información o autoridad para cuestionar lo que la maquina hace.

Regular no significa necesariamente prohibir, el problema comienza cuando quienes concentran el poder tambien pretenden ser sus únicos supervisores. La regulación es un reconocimiento de que ninguna invención humana por extraordinaria que sea esta libre de errores y de usos indebidos. Cuando un gobierno entrega poder a una máquina sin establecer limites efectivos, no esta renunciando a su propio poder, lo esta ampliando y las obligaciones del gobierno no desaparecen cuando incorpora inteligencia artificial a sus decisiones militares. Porque los algoritmos no son ciudadanos, no responden ante los tribunales y no reciben de la sociedad un mandato democrático para ejercer autoridad.

Por eso el gran desafio de esta época no consiste en desarrollar maquinas cada vez mas inteligentes, sino en garantizar que los humanos conserven la capacidad de comprenderlas, cuestionarlas y establecer sus limites.